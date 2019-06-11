Huawei P20 Lite 2019 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P20 Lite 2019 sessiz sedasız satışa çıktı. Sizler için P20 Lite 2019'un tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Huawei P20 Lite 2019 Özellikleri

Media Markt'ın İsviçre'deki internet sitesinde satışa çıkan P20 Lite 2019, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan delikli ekran ile geliyor. 4 GB RAM'e sahip olan P20 Lite 2019, gücünü Kirin 710 yonga setinden almakta. 4.000 mAh'lık bataryaya sahip olan P20 Lite 2019'un ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise 4 adet kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı kamera ve 2 MP ToF sensör.

Android Pie tabanlı EMUI 9 ile beraber gelen P20 Lite 2019'un arka tarafında bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta. Cihazın hafızası Micro SD kart ile 128 GB'a kadar artırılabilmekte. P20 Lite 2019 üç farklı renk seçeneği ile gelmekte. Bu renkler mavi, pembe ve gece siyahı.

Huawei P20 Lite 2019 Fiyatı

Huawei P20 Lite 2019 Media Markt'ın İsviçre'deki internet sitesinde 299,95 isviçre frangından satışta. Bu fiyat yaklaşık 300 dolara tekabül etmekte. 300 dolar günümüz kuru ile vergiler hariç 1750 TL'ye denk geliyor. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Sizler Huawei P20 Lite 2019 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!