Huawei P50 Pro+ Görselleri Sızdırıldı: Daha Önce Görülmemiş Tasarımı Var

Huawei P50 Pro+ görselleri ile kendine hayran bırakacak gibi gözüküyor. Huawei'nin çok yakında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P50 Pro+ tasarımı netleşiyor.

Huawei P50 Pro+ Görselleri Sızdırıldı: Huawei P50+ Tasarımı

HoilNDI, daha önce görülmemiş olan Huawei P50 Pro+ modelinin görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görüntülerde cihaz oldukça çılgın görünüyor. Akıllı telefonda 5 adet arka kamera sensörü bulunuyor ve arka kamera tasarımı oldukça ilginç.

Geçtiğimiz ay Huawei P50 Pro+ ile ilgili tasarım sızıntısı gelmişti. Ancak şimdi gelen sızıntı ile uzaktan yakından alakası bulunmuyor. Bu yüzden şimdi gelen görsellerin %100 doğru olmayabileceğini belirtmeden geçmemek gerekiyor.

Hemen aşağıdan bugün gelen sızıntıya göz atabilirsiniz.

Sızan görselden cihazın ön tarafında "şelale" ekranının dik eğimli kenarları görünüyor. Geçen yılki bir rapora göre Huawei, P50 serisinde Samsung ve LG OLED ekranları kullanacaktı, ancak bu doğru olmayabilir.

Huawei P50 Pro'nun çerçevelerinin ince ve cam olacağı, ekranın 6.6 inç boyutunda geleceği ve yüksek yenileme hızına sahip olacağı bildiriliyor. Cihazına arka panelinin camdan yapılmış olduğu söylentiler arasında bulunuyor. Kamera hap şeklinde çıkıntısının bulunduğu konuşulmakta.

Huawei P50 serisinin ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Huawei'ye yönelik yaptırımlar hafifletilmediğinden, şirketin lansmanı ertelemek ve üretim hedeflerini düşürmek zorunda kaldığı söyleniyor. En son gelen rapor, Huawei'nin yeni amiral gemilerini Mayıs ayında duyuracağı yönünde.

Huawei P50 serisi, 2020 yılında piyasaya sürülen P40 serisine benzer Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro + olmak üzere üç modelle gelecek. Yine bir rapora göre, P50, kullanıcıların çektiği fotoğraflarda kaliteyi artırmak için en büyük kamera sensörüne sahip olacak ve P40 veya Mate 40 cihazlarına göre güçlü olacak.

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Huawei P50 serisi ile ilgili detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Huawei P50 serisi ile ilgili düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!