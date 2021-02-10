Huawei CEO'su En İyi Telefonun Hangisi Olduğunu Açıkladı (Huawei Değil)

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei uzun süreli sessizliğini bozdu ve uluslararası basına bir demeç verdi. CEO yaptığı açıklamalarda en iyi akıllı telefonun ne olduğunu da söyledi. En iyi telefon CEO'ya göre Huawei markalı değil.

Huawei CEO'suna Göre En İyi Telefon iPhone 12

Huawei CEO'su Ren Zhengfei yaptığı açıklamada Apple'ı övdü ve iPhone 12'nin şu anda dünyanın en iyi akıllı telefonu olduğunu söyledi. Huawei CEO'sundan Apple'ı öven bir açıklama hiç beklenmiyordu. CEO yaptığı açıklama ile şu sıralar gündemde.

CEO'ya göre iPhone 12, Huawei'nin ağ teknolojisinin ABD için ne kadar gerekli olduğunu en net şekilde kanıtlayabilecek cihaz. CEO, Apple'ın 5G'ye hazır iPhone modellerinin Huawei'nin teknolojisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun kanıtı olduğunu görüyor.

Zhengfei, ABD Yönetimi ile Huawei arasındaki gergin ilişkileri sıfırlamak için ABD hükümeti ile görüşmeye istekli olduğunun sinyalini verdi. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.

CEO ayrıca, Huawei'nin akıllı telefon bölümü kesinlikle satılmayacak açıklamasıda bulundu. Huawei'nin akıllı telefon bölümünü satacağı iddiaları bir süredir ortalıkta dolaşmaktaydı. Konuya en net cevabı CEO verdi ve satılmayacağını belirtti.

Sizler Huawei CEO'sunun en iyi telefonun iPhone 12 olduğunu söylemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi marka akıllı telefonu kullanıyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Bildiğiniz üzere Huawei'nin Google lisansı elinden Eski ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'yi kara listeye almıştı ve ABD'li şirketler ile işbirliği yapamaz hale getirmişti. Huawei şu anda dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olan AppGallery'i gelişmeye devam ediyor. Şirket ayrıca kendi işletim sistemi ve Google alternatifi servisleri de geliştiriyor. Joe Biden'ın ABD Başkanı olması ile birlikte Huawei için Trump zamanında getirilen kararların kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor.

Huawei'yi nasıl bir gelecek beklediği büyük merak konusu. Gelişmeler geldikçe detayları paylaşacağız.