Huawei P50 Serisinin Küresel Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei P50 serisinin küresel tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. Çin merkezli teknoloji devi, yeni amiral gemisi modelleri için uluslararası lansman yapmaya hazırlanıyor. Peki, etkinlik ne zaman düzenlenecek? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Huawei P50 Serisi Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, paylaştığı bir görsel ile birlikte Viyana kentinde 21 Ekim 2021 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirket, söz konusu etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağına dair detay paylaşmadı fakat etkinlikte muhtemelen P50 serisi tanıtılacak.

Teknoloji devi Huawei, temmuz ayında Çin'de düzenlediği bir etkinlikte P50 serisini piyasaya sürmüştü. Yeni amiral gemisi modellerin uluslararası lansmanı ise henüz gerçekleşmedi. Bu sebepten ötürü yeni etkinlikte söz konusu cihazların tanıtılması bekleniyor.

P50 serisinde P50 ve P50 Pro olmak üzere iki adet model yer alıyor. Cihazlarda işletim sistemi olarak Android yerine HarmonyOS 2.0 yer alıyor. Söz konusu modeller sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Huawei P50 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,5 inç, OLED, 90Hz

Çözünürlük: 1224 x 2700 piksel

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP + 13 MP

Ön Kamera: 13 MP

Pil: 4100 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0

Ağırlık: 181 gram

P50 isimli yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Huawei P50 Pro Özellikleri ve Fiyatı