WhatsApp Sohbet Yedekleme İçin Yeni Güvenlik Kararı!

Facebook, WhatsApp sohbet yedekleme güvenliği açısından önemli bir adım attı. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'taki normal sohbetlerde kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemi gelecekte yedeklenmiş sohbetler için de kullanıma sunulması planlanıyor.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ta bütün kullanıcılar için E2EE (End-to-end encrypted veya uçtan uca şifreleme) hizmeti sunuluyor. Bu hizmet, konuşmaların daha güvenli bir şekilde sürdürülmesi ve sohbetlerin iki kişinin dışında kimse tarafından okunmaması için büyük bir önem taşıyor. Kullanıcılar ayrıca gelen ve gönderilen mesajları güvenli bir şekilde depolayabiliyor.

Facebook'un geliştirici ekibi, bunun WhatsApp'ta nasıl çalıştığı ile ilgili ayrıntılı bir yazı yayımladı. Perde arkasında her ne kadar karmakarışık bir sistem olsa da kullanıcıların açısından sürecin oldukça basit olduğu söylenebilir.

Kullanıcının ilk olarak E2EE yedeklemelerini etkinleştirmesi gerekiyor. Bu noktada 64 basamaklı bir anahtar oluşturuluyor. Yedekleme işleminin ardından sohbetin yedeği Google Drive veya iCloud'a şifrelenmiş bir şekilde aktarılıyor.

Yedeklediğiniz sohbete erişmeye ihtiyacınız olduğunda size verilen 64 haneli anahtarı kullanabilirsiniz. Birkaç saniye sürebilecek anahtar doğrulama işlemini tamamlandıktan sonra sohbet geçmişinizin yedeğine elde etmiş olacaksınız.

E2EE, kullanıcıların yedeklenmiş sohbetlerine ne WhatsApp'ın ne de başka bir hizmet sağlayıcısının erişmesine olanak tanımıyor. Bu, sohbetlere sadece elinde doğrulama anahtarı olan kişilerin erişebileceği anlamına geliyor.

Uçtan Uca Şifrelemeli WhatsApp Sohbet Yedekleme Nasıl Çalışır?

Şirket tarafından yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"E2EE korumalı yedekleme için hem iOS hem de Android ile çalışan şifreli depolama için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. E2EE yedekleme etkinleştirildiğinde yedeklenen sohbet benzersiz, rastgele oluşturulan bir anahtarla şifreleniyor."

Geliştiricilerin açıklamasına göre kullanıcı anahtarı bir parola ile koruma yoluna da başvurabilecek. Hesap sahibi eğer yedeklenmiş sohbetlere erişmek isterse sohbetlerine kendisine verilen anahtarla ile erişebilecek ancak şifre kullanıyorsa şifreleme anahtarını HSM kasasından alarak sohbetlere erişim hakkı elde edebilecek.

Paylaşılan bilgilere göre parola doğrulama girişimlerinin belirli bir başarısızlık limitine ulaşması halinde anahtarının kalıcı olarak erişilemez hale gelecek. Bu, anahtarın çalınmasına karşı uygulanan bir güvenlik önlemi olarak görülebilir.

WhatsApp sohbet yedeklemeye ne zaman uçtan uca şifreleme gelecek sorusuna verilebilecek en iyi yanıtsa önümüzdeki haftalardan geçiyor. Yeni güvenlik sisteminin önümüzdeki haftalarda hem Android hem de iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor.