Huawei'den PUBG Mobile Rising Star Sezon 4 Turnuvasına Destek!

Huawei AppGallery, Türkiye'deki amatör espor oyuncularını desteklemek amacıyla PUBG Mobile Rising Stars Sezon 4 turnuvasının sponsorluğunu üstlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen PUBG MOBILE Rising Stars, yeni yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla Türkiye'nin en büyük amatör espor turnuvası olarak öne çıkıyor. Büyük Final ise 1 Eylül’de sona erdi.

AppGallery, esporu genç oyuncular arasında teşvik etmeyi ve profesyonel takımlara kendilerini tanıtma fırsatı sunarak anlamlı bir espor kariyeri edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Turnuva ayrıca ödül sistemiyle de oyuncuların kariyerlerinde bir adım daha atmalarına imkân tanıyor.

PUBG Mobile Rising Stars Sezon 4 Turnuvası Sona Erdi

Huawei Mobil Servisler Avrupa Başkan Yardımcısı Jaime Gonzalo, "Espor, genç nesiller arasında giderek büyüyen bir olgu. Bazı oyuncular oyun oynamaktansa başkalarını izlemeyi tercih ediyor. Esporun 'arkadaşlarla eğlenerek sağlıklı rekabet etme' anlayışı, AppGallery’nin oyun topluluğuna olan bağlılığıyla tamamen örtüşüyor" dedi.

PUBG MOBILE Rising Stars'ın Türk espor sahnesinde önemli bir etkinlik haline geldiğini belirten Gonzalo, "Oyuncular, PUBG Mobile arenasında yeteneklerini sergileyip profesyonel takımlar tarafından fark edilme fırsatı buluyor. Toplam 600.000 TL’lik cazip ödül havuzu, genç yeteneklere destek sağlayarak gelecekteki kariyerlerine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ödülleri, en iyi 16 takım arasında dağıtıldı. Ayrıca her maçın en iyi oyuncusu (MVP) ve WWCD (Winner Winner Chicken Dinner) ödülleri de sahiplerini buldu.

31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Büyük Final’de, 16 takım kıyasıya rekabet etti. İki günlük offline etkinlik, Maslak’taki ESA Espor Arena’da gerçekleştirildi ve 1300 kişilik bir seyirci kitlesiyle birlikte, çevrimiçi olarak 20.000'den fazla izleyiciye ulaştı.

Turnuvanın şampiyonu, 12 heyecan dolu maç sonucunda sadece 1 puan farkla HADDINI BILBAO takımı oldu. PUBG MOBILE Rising Stars Sezon 4, yeni espor yeteneklerinin keşfedilip desteklenmesinde önemli bir rol oynadı. Turnuvanın büyüklüğünü yansıtan katılım sayısı da dikkat çekiciydi: İlk turda toplam 5000 takım yer aldı.

12 Ağustos’tan 19 Ağustos’a kadar süren bu Elemeler Dönemi'nde her gün üç maç yapıldı ve puan sistemiyle değerlendirildi. Grup Aşaması’nda ise ilk turdan gelen en iyi 32 takım mücadele etti. İki grupta gerçekleştirilen ve altı gün boyunca yayınlanan bu aşamanın ardından, sadece 16 takım Büyük Final'e yükseldi.

Büyük Final – Takım Sıralaması