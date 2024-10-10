Huawei, Türk Hava Yolları ile Birlikte Yenilikçi Ürünlerini Duyurdu

Huawei, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin attığı son adım ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi duruyor. Türk Hava Yolları ve Acıbadem Hastaneleri ile de güçlerini birleştiren şirket, dünyanın ilk ambulatuvar kan basıncı izleme özellikli akıllı saati Watch D2, maceraperestler için geliştirilmiş Watch Ultimate Green Edition ve Türkiye’nin en hızlı WiFi 7 destekli router’ı Huawei WiFi 7 BE3'ü tanıttı.

Türkiye’nin En Uygun Fiyatlı WiFi 7 Router’ı Huawei WiFi 7 BE3 ve Çok Daha Fazlası

Huawei geçtiğimiz gün Türkiye'de düzenlediği lansmanda birkaç yeni ürünle karşımıza çıktı. Huawei, Türkiye'de yeni ürünleriyle teknoloji severleri buluşturdu. En dikkat çekici ürünlerden biri Watch D2, dünyanın ilk ambulatuvar kan basıncı izleme özelliğine sahip akıllı saati. Bu cihaz, kullanıcıların sağlık durumlarını 24 saat boyunca izleyebilmesi için tasarlandı ve kompakt yapısıyla pratik bir kullanım sunuyor.

Bir diğer yenilik, Watch Ultimate Green Edition. Bu akıllı saat, zorlu doğa koşullarına dayanıklı tasarımı ve gelişmiş Golf Sahası Modu ile dikkat çekiyor. Hem estetik hem de fonksiyonel olan bu saat, macerayı sevenlere hitap ediyor.

Huawei ayrıca Türkiye'nin en uygun fiyatlı ve en hızlı WiFi 7 destekli router'ı olan Huawei WiFi 7 BE3'ü tanıttı. Bu router, 3.6 Gbps hızında bağlantı sağlayarak, interneti yoğun kullananlar için ideal bir çözüm sunuyor. Huawei’nin tanıttığı yeni tablet modelleri de dikkat çekiyor. MatePad Pro 12.2 ve MatePad 12X, özellikle üretkenlik ve yaratıcılığa odaklanıyor.

Her iki modelde de yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, parlamayı azaltarak uzun süreli kullanımlar için göz konforu sunuyor. MatePad Pro 12.2, yüksek parlaklık (2000 nit'e kadar) ve HDR desteğiyle profesyonellere hitap ederken, MatePad 12X daha hafif ve şık bir tasarıma sahip, genç kullanıcılar ve yaratıcı işlerle uğraşanlar için ideal bir seçenek.

Huawei. ayrıca Türk Hava Yolları ile yaptığı iş birliği sayesinde, Watch GT 5 kullanıcılarına uçuş bilgilerini doğrudan saatlerinden takip etme imkanı sunacak. Bu özellik sayesinde uçuş saatleri, kapı bilgileri ve boarding işlemleri daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilecek. Acıbadem Hastaneleri ile gerçekleştirilen iş birliği ise sağlık teknolojilerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Giyilebilir cihazlarla sağlık verilerini izleme imkanı sunan bu pilot proje, hastaların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerini sağlarken, doktorların teşhis ve tedavi süreçlerinde daha fazla veriyle çalışabilmelerini mümkün kılacak.