Huawei Resmen Duyurdu: Üçe Katlanabilir Akıllı Telefon Çok Yakında Geliyor

Huawei,'nin merakla beklenen üçe katlanabilir telefon modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi, üçe katlanabilir akıllı telefon modelinin tanıtım tarihini duyurdu. Detaylar haberde.

Huawei'nin Üçe Katlanabilir Akıllı Telefonu iPhone 16 Serisinden Bir Gün Sonra Tanıtılacak!

Katlanabilir telefonlar pazarının son zamanlardaki yeni yıldızı Huawei, bu alanda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dev şirket, bir süredir geliştirdiği üçe katlanabilir akıllı telefon modeli için geri sayımı başlattı. Firma tarafından paylaşılan yeni bir sosyal medya gönderisine göre, merakla beklenen katlanabilir telefon iPhone 16 serisinin tanıtım lansmanından bir gün sonra sergilenecek.

Çin merkezli teknoloji devi, söz konusu gönderi ile birlikte 10 Eylül 2024 tarihinde yeni bir lansman düzenleyeceğini duyurdu. Şirket, paylaşımında lansmanda tanıtacağı cihazlar hakkında herhangi bir bilgi vermese de Huawei üst yöneticisi Richard Yu söz konusu lansmanda üçe katlanabilir telefonun ilk kez görücüye çıkacağının sinyallerini verdi.

Keza Yu, söz konusu lansman etkinliğini "Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilimkurguyu gerçeğe dönüştürdük." açıklamasıyla yorumladı ve "şirketin en önde gelen, yenilikçi ve çığır açıcı ürününü tanıtacak." ifadelerini kullandı.

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