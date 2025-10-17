Gökçe Demirsoy’un Zaferinde Huawei WATCH GT 6 İmzası

Huawei WATCH GT 6, L’Etape Türkiye by Tour de France kadınlar genel klasman şampiyonu Gökçe Demirsoy’un antrenman sürecindeki en önemli destekçisi oldu. 12 Ekim 2025’te İstanbul’da düzenlenen yarışta 105 kilometrelik parkuru 3 saat 14 dakika 34 saniyede tamamlayan Demirsoy, hem Sarı Mayo’yu hem de Yeşil Mayo’yu kazanarak iki büyük başarıya birden imza attı. Bu performansının arkasında ise Huawei’nin gelişmiş akıllı saat teknolojisi yer aldı.

Huawei WATCH GT 6, L’Etape Türkiye Şampiyonunun Teknoloji Ortağı Oldu

Huawei WATCH GT 6, Gökçe Demirsoy’un şampiyonluk yolculuğunda antrenman verimliliğini artıran özellikleriyle dikkat çekiyor. Saatin “Sanal Bisiklet Güç Ölçer” özelliği, ek donanım gerektirmeden sporcuların güç çıkışlarını hesaplayabiliyor. Ayrıca “Fonksiyonel Eşik Gücü (FTP)” verileri sayesinde antrenman planlaması bilimsel bir temele dayanıyor.

Bu sayede profesyonel sporcular, antrenman yoğunluğunu daha doğru biçimde ayarlayabiliyor. Cihazın çift bantlı GPS sistemi, rota takibinde yüksek doğruluk sağlarken; gelişmiş kalp atış sensörleri, performansın ve eforun gerçek zamanlı takibini mümkün kılıyor.

WATCH GT 6, 40 saate kadar GPS açık kullanım süresiyle uzun yarış ve antrenmanlarda da kesintisiz performans desteği sunuyor. Bu özellikleriyle model, dayanıklılık sporcuları için güvenilir bir teknoloji ortağı konumunda.

Huawei’nin spor teknolojilerine yaptığı yatırımlar, profesyonel ve amatör sporculara daha verimli antrenmanlar yapma olanağı sunmaya devam ediyor.