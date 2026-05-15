Milletvekili Açıkladı: Roblox Türkiye'ye Dönüyor! Geri Sayım Başladı

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Ağustos 2024'te Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Milyonlarca kullanıcısı olan bu oyun platformuna şu anda erişim sağlamak mümkün değil fakat milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından yapılan son açıklamaya göre bu durum yakında değişebilir.

Roblox'un Türkiye'deki Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

"Roblox ile ilgili güncellemeler sona ermek üzere" ifadelerini kullanan Sarıgül, Roblox'un Türkiye'ye ne zaman döneceğine ilişkin yaptığı açıklamada "sayılı saatler kaldı" bilgisine yer verdi. Aslında bu geçtiğimiz günlerde Roblox'un küresel kamu politikalarından sorumlu yöneticisi Nicky Jackson Colaco'nun yaptığı açıklama ile örtüşüyor.

Amerika’daki Roblox merkezinden güzel haber: Roblox açılıyor.

Sayılı saatler kaldı.#roblox pic.twitter.com/NzRDxrgT8B — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) May 14, 2026

Bilmeyenler için Colaco, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın bu ayın başlarında düzenlendiğini belirttiği toplantının verimli geçtiğini ifade etmişti. Colaco, buna ek olarak yakın zamanda duyurulan yeni yaş sistemine de değindi. Şirketin Haziran 2026'da hayata geçireceği bu sistem, Roblox Kids ve Roblox Select isimli iki yeni hesap türü getirecek. 5-8 yaş aralığındaki çocuklar Roblox Kids, 9 ila 15 yaşlarındaki çocuklar ise Roblox Select hesabını kullanacak.

Her iki hesap türü de çocuk güvenliği için ciddi kısıtlamalar içeriyor. Platformdaki tüm içeriklere erişim sağlanamıyor, sadece Roblox'un kendi seçtiği oyunlar oynanabiliyor. Colaco da bu yeni hesap türlerinin platformu çocuklar açısından daha güvenli hâle getireceğini düşünüyor. Bu tür sistemlerle aslında Türkiye'nin istekleri de yerine getirilmiş olacak. Böylece yasaklı olma sebebi de ortadan kalkacak.

Roblox, Erişim Engellerinin Kaldırılması İçin Neler Yaptı?

Roblox şu an sadece Türkiye'de erişime kapalı değil Yasaklı olduğu ülkeler arasında İran, Çin, Kuzey Kore, Rusya, Mısır, Irak ve Cezayir gibi ülkeler de bulunuyor. Platformun erişim engelinin çoğu ülkede kaldırılması pek muhtemel görünmüyor ama yasağın kaldırılabileceği ülkeler için önemli adımlar atmaya odaklanmış durumda.

Şirket, bu doğrultuda şimdiye kadar birçok özellik geliştirdi. Bunların başında da yapay zeka ile içerik denetimi geliyor. Roblox, herkesin kendi oyununu yapıp yayınlayabileceği bir platform. Oyun geliştirme sürecine şirket müdahale edebilse de dinamik sistemlerin olduğu yapımları kontrol altında tutması pek mümkün değildi. Örneğin resim çizilebilen oyunlarda neler yapıldığını denetlemesi, bu zamana kadar olası görünmüyordu.

Oyun devinin yeni sistemi, denetleme sürecine bu oyunlardaki içerikleri de dahil etti. Eğer bir oyunda kural ihlali içerik tespit edilirse sistem direkt devreye giriyor. Tabii, burada geliştiricinin bir suçu yok. O yüzden oyuna ya da geliştiriciye yaptırım uygulanmıyor. Bunun yerine ilgili sunucu kapatılıyor. Bir sunucu kapatıldığında ise o sunucudaki tüm oyuncular sunucudan atılıyor. Diğer oyuncular, bu işlemden sonra oyuna tekrar erişebiliyor ama farklı sunucuya yönlendiriliyor.

Roblox, bunun haricinde oyun içi iletişimi daha güvenli hâle getirmek için de yaş doğrulama zorunluluğu getirdi. Bu sayede küçük yaştaki çocukların tanımadığı insanlarla iletişim kurmasını engellemeyi amaçlıyor. Platforma yönelik en büyük eleştirilerden biri bu olduğu için Roblox'un benimsediği yaklaşımın çoğu kişi tarafından olumlu tepki aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Roblox'un Türkiye'deki erişim engelinin kalkma ihtimalini ben de çok yüksek görüyorum. Şirket, erişim engellerinden ve Avrupa'daki tartışmalardan sonra platformun güvenli olmadığı yönündeki eleştirileri daha kapsamlı şekilde ele aldı. Bu doğrultuda yaş doğrulama, ayrıntılı içerik denetimi gibi birçok yeni sistem getirdi. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Roblox yasağı konusunda olumlu bir aşamaya gelindiğini açıklaması da Sarıgül'ün belirttiğini gibi platformun kısa bir süre sonra yeniden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğini gösteriyor.