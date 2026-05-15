Xiaomi YU7 GT'den Yeni Görüntüler! İç Tasarımı Etkileyici Görünüyor

Xiaomi çok yakın zamanda yeni hız canavarı YU7 GT'yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde vişne kırmızısı renk seçeneği ile yollarda görüntülenen otomobilin şimdi de iç tasarımı paylaşıldı. Paylaşılan görseller, iç kısmın da en az dışı kadar çarpıcı olduğunu gözler önüne serdi.

Xiaomi YU7 GT'nin Nasıl Bir İç Tasarımı Var?

Xiaomi YU7 GT'nin iç tasarımı, aracın geneline hâkim olan o kırmızı tonlarına doğrudan bağlı kalıyor. İç kısımda siyah ve kırmızı renkler kullanılarak hoş bir kontrast oluşturuldu. Koltuklarda ve yolcu tarafındaki konsola baktığımızda "GT" ibaresinin doğrudan dikkat çekecek şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Standart modele göre sürücüyü daha sıkı kavrayacak koltukların tercih edildiğini de belirtelim.

Xiaomi YU7 GT'nin Özellikleri Neler?

Toplam Güç: 990 beygir

0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 2 saniyenin altında

Maksimum Hız: 300 km/sa

Uzunluk: 5015 mm

Genişlik: 2007 mm

Yükseklik: 1597 mm

Ön ve arka tekerlek arasındaki mesafe : 3000 mm

Batarya Kapasitesi: 101.7 kWh

Menzil (CLTC): 705 km (Türkiye ve Avrupa düzenine daha uygun WLTP standartlarına göre 564 km)

Xiaomi YU7 GT Nasıl Performans Sunuyor?

5015 mm uzunluğa, 2007 mm genişliğe ve 1597 mm uzunluğa sahip olan Xiaomi YU7 GT, arka tarafta 604 beygir, ön tarafta ise 386 beygir gücü sunan yeni motorlarla donatılmış durumda. Toplamda 990 beygir gücü üreten bu otomobil, yüksek hızlara çıkıldığında sürücülerin benzersiz bir hissiyat elde etmesine olanak sağlıyor.

Xiamoi YU7 GT'nin Maksimum Hızı Nedir?

YU7 GT'nin maksimum hızı 300 km/sa olarak belirtildi. Markanın SU7 Ultra modeli ise en fazla 350 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bu da onu Ultra modelin hemen arkasında konumlandırıyor. Hem motor hem hız konusunda SU7 Ultra'yı geçmesi pek mümkün değil ancak ona oldukça yakın olduğunu belirtmek gerek.

Xiaomi YU7 GT'nin 0'dan 100 km/sa Hıza Ulaşması Ne Kadar Sürüyor?

Bu hız canavarının 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması, iki saniyenin altında bir sürede gerçekleşiyor. Xiaomi SU7 Ultra'nın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşmasının yalnızca 1,98 saniye sürdüğünü göz önünde bulundurursak yeni aracın da hızlanma konusunda oldukça etkileyici bir iş çıkardığını söylemek mümkün.

Xiaomi YU7 GT Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi şu an Türkiye'de akıllı telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık, takip cihazı, hoparlör, robot süpürge, sinyal güçlendirici ve daha birçok ürün satıyor ancak otomobil pazarında şimdilik odak noktasında Çin bulunuyor. Tabii, ilerleyen süreçte küresel pazarda daha etkili hâle gelmek için Çin sınırlarının dışına çıkması muhtemel. Bu da markanın araçlarının ileride Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi YU7 GT'nin iç tasarımını oldukça beğendim. Aracın vahşi tarafını ortaya koymak için iyi tonlar seçilmiş. Kırmızı ve siyahın oluşturduğu kontrast sayesinde gözleri üzerinde toplamayı başarıyor. Fiyatı standart modele göre yüksek tutulacak olsa da sunduğu özellikler ve çarpıcı tasarımı sayesinde pahalı rakip modellere göre çok daha fazla ilgi görecektir.