Hubble'dan Gelen Yeni Görsel Milyonlarca Yıldızı Sergiliyor

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu haftaki görüntüde yıldızlarla dolu bir gökyüzü görkemli bir şekilde sergileniyor. Görüntü, âdeta yerçekimi ile sıkı sıkıya bağlı ve yoğun bir şekilde bir araya getirilmiş on binlerce hatta milyonlarca yıldızdan oluşan muazzam bir koleksiyon olan küresel küme adı verilen bir yapıyı göstermekte.

Bu özel küresel kümeye NGC 6638 adı veriliyor ve Yay takımyıldızında bulunuyor. Görüntü, Hubble'ın başlıca görünür ışık dalga boyunda çalışan iki cihazı ile çekildi. Bu şaşırtıcı nesneleri Hubble fırlatılmadan önce incelemek zordu çünkü her yıldızı diğerlerinden farklı olarak görebilmek için çok az parazitle çok yüksek çözünürlüklü görüntüleme gerekiyor.

Hubble'ın Konumu Yıldızları Görüntülenebilir Kılıyor

Hubble bilim insanları görseli şöyle açıklıyor:

"Küresel kümelerdeki yıldızları yer tabanlı teleskoplarla net bir şekilde ayırt etmek neredeyse imkânsız olduğundan, Hubble küresel kümelerin çalışmasında devrim yarattı. Dünya atmosferinin neden olduğu bulanıklık, bir yıldızı diğerinden ayırt etmeyi imkânsız kılıyor ancak Hubble'ın alçak Dünya yörüngesindeki konumundan bakıldığında atmosfer artık bir sorun teşkil etmiyor."

Messier 92 adlı böyle bir küme, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan erken bir bilim programının hedefi olduğundan, küresel kümeler yakında başka bir araçla da incelenecek. Proje, Hubble'ın ağırlıklı olarak görünür ışık gözlemlerinin aksine kızılötesi menzile bakan Webb'in NIRCam ve NIRISS araçlarını kullanarak yıldız oluşturan bölgeleri inceleyecek.