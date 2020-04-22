Humble Bundle Square Enix Collective Paketi Çıktı

Humble Bundle, karşımıza sürekli yeni yeni paketler ile çıkmaya devam ediyor. Eğer Square Enix oyunlarından hoşlanıyorsanız, Humble 'Square Enix Collective' Bundle yeni paket size hitap ediyor olabilir. Özellikle de sunduğu fiyat avantajı ile kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Gelin hep birlikte yeni paketin detaylarına bir bakalım.

Humble Bundle'dan Square Enix oyunları fırsatı

Daha önceki paketlerde olduğu gibi bu yeni paket de üç aşamalı olarak karşımıza çıkıyor. İlk aşamayı açmak için 5 TL ödemeniz lazım. Bunun karşılığında Oh My Godheads, Goetia, OCTAHEDRON ve Deadbeat Heroes oyunlarına erişim sağlayabileceksiniz. Eğer bu oyunların hepsini Steam üzerinden satın almaya kalkışırsanız, ödemeniz gereken bedel 94 TL.

50.58 TL ödemeniz durumunda, yukarıdaki oyunlara ek olarak The Turing Test, Forgotton Anne, Fear Effect Sedna ve Black The Fall oyunlarına sahip olabileceksiniz. Bu paketin Steam değeri ise 213 TL.

Son olarak 65 TL karşılığında, yukarıdaki tüm oyunlara ek olarak Children of Zodiarcs, Boundless, Tokyo Dark ve BATTALION 1944 oyunları sizin olacak. Eğer bu paketi Steam üzerinden oluşturmaya çalışmanız durumunda, cebinizden çıkacak olan para 474 TL olacak. Yani arada muazzam bir fiyat farkı söz konusu ki bu da paketi son derece cazip kılıyor. Buna ek olarak bir aylık Humble Choice için de % 10 oranında indirim hakkınız da olacak.

Bitimine on üç gün kalmış olan Humble 'Square Enix Collective' Bundle sayfasına buradan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar dilerim!