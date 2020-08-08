Humble Store'un Ücretsiz F1 2018 Fırsatını Kaçırmayın!

Steam kütüphanenize yeni bir oyun daha katmaya ne dersiniz? Humble Store kısa bir süreliğine ücretsiz F1 2018 dağıtıyor. F1 oyunlarını seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Ücretsiz F1 2018 Fırsatı Kaçmaz!

Codemasters tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan F1 2018, 2018 yılının Ağustos ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Revizyondan geçirilmiş olan kariyer modunun yanı sıra, F1 2017 oyunu ile seriye dahil olan ve F1 aracınızın motorunu, şasisini ve aerodinamiğini geliştirebildiğiniz detaylı aşama kaydetme sisteminin sadeleştirilmiş halini de içeriyor. Bu sisteme bağlı olarak aracınızı serbest pratik sezonları sırasında araştırma ve geliştirme hedeflerini yerine getirmeniz durumunda kalacağınız Development Point'ler ile geliştirebiliyorsunuz.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi F1 2018 oyununda da geçmiş sezonlardan 1972 Lotus 72D, McLaren M23 ve Ferrari 312T gibi klasik arabalar bulunuyor. Özel sürümlerde ise ekstradan Brawn BGP 001 ve Williams FW25 gibi arabalara denk gelebiliyorsunuz. Genel olarak ise F1 2018, F1 2017 oyunundaki bütün klasik arabaları barındırıyor.

Çok oyunculu modunda ise belirli sayıda kupa alarak girebileceğiniz farklı ligler bulunuyor. Çevrimiçi yarışlardaki performansınıza bağlı olarak kupa kazanabildiğiniz gibi kaybedebiliyorsunuz da.

Eğer F1 2018 oyununa ücretsiz olarak buradan sahip olabilirsiniz. Sonrasında ise Keys & Entitlements menüsünden kodunuzu alıp, Steam mağazasında aktif etmeniz gerekiyor. Kütüphanenize eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin oluyor.

Bu kampanyanın 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü TSİ 23:00 sıralarında sona ereceğini söyleyelim.