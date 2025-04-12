Fiyatı El Yakıyordu, Satışlar Yine de Uçtu! Dünyanın İlk Üçe Katlanan Telefonu İçin Rakamlar Açıklandı

Akıllı telefon dünyasında yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Huawei, geçtiğimiz Eylül ayında Çin’de üçe katlanabilir yapısıyla dikkat çeken Mate XT modelini tanıttı. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil, yüksek fiyat etiketiyle de gündeme geldi.

Fiyatı nedeniyle sınırlı ilgi göreceği tahmin edilse de son gelen bilgiler bu beklentileri boşa çıkardı. Mate XT, beklentilerin aksine önemli bir satış başarısı elde ederek teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Huawei Mate XT, 400 Bin Satış Barajını Aştı

Markanın ana vatanı Çin’den gelen bilgilere göre Huawei Mate XT, şimdiye kadar 400 binin üzerinde satışa ulaştı. Elbette bu rakam klasik akıllı telefonlarla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Hatta piyasadaki diğer çift katlanabilir modellere göre bile yüksek sayılmayabilir.

Ancak telefonun 2.800 Dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olması ve Android akıllı telefonların olmazsa olmazlarından Google desteğinin olmaması, 400 bin adetlik satışın dikkat çekici bir performans olduğunu gösteriyor.

Huawei Mate XT teknik özellikleri şu şekilde;

Ekran: 10,2 inç üçe katlanabilir LTPO OLED, 120 Hz, 3K çözünürlük (2232 x 3184 piksel)

10,2 inç üçe katlanabilir LTPO OLED, 120 Hz, 3K çözünürlük (2232 x 3184 piksel) İşlemci: Kirin 9010 (7 nm), 16 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP periskop telefoto, 5,5x optik zoom

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.600 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4

Ağırlık: 298 gram

Fiyat: 2800 Dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Mate XT modelinin özelliklerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.