Bilgisayar Alacaksanız Acele Edin: Pazar Yüzde 20 Küçüldü Ama Fiyatlar Artıyor

Bilgisayar almayı düşünüyorsanız fiyatların düşmesini beklemeyin; iyi bir kampanya yakalarsanız değerlendirin. Araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre bilgisayar üreticileri 2026'nın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 62,7 milyon cihaz sevk etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 78,5 milyonun yüzde 20,1 altında. IDC düşüşü bellek zammı öncesinde öne çekilen alımlara ve süren tedarik sıkıntısına bağlıyor. Pazar bu kadar küçülse de şirket fiyatların yüksek kalacağını söylüyor.

Bilgisayar Sevkiyatı Neden Bu Kadar Düştü?

Üreticiler ve dağıtıcılar, bellek kaynaklı zamların önüne geçmek için stoklarını yılın ilk yarısında doldurdu. Bu yüzden üçüncü çeyrekte talep zayıf kaldı. Okulların açıldığı dönemi kapsadığı için üçüncü çeyrek normalde ikinci çeyrekten büyük olur, ama bu yıl sevkiyat ikinci çeyreğe göre de yüzde 9,1 geriledi. IDC'nin revize ettiği verilere göre ikinci çeyrekte de yüzde 3,8'lik bir düşüş yaşanmıştı; şirket bu rakamı Temmuz 2026'da yüzde 4,9 olarak açıklamıştı. Pazar böylece üst üste ikinci kez küçüldü.

Bellek fiyatlarının arkasında yapay zeka var. Üç büyük bellek üreticisi Samsung, SK hynix ve Micron, kapasitelerini yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli belleğe (HBM) ve sunucu belleğine kaydırdı. Yapay zeka sunucuları tüketici cihazlarından çok daha fazla bellek kullanıyor. Bu yüzden üreticiler önceliği büyük bulut şirketlerine veriyor.

IDC'nin Aralık 2025'teki raporunda belirttiği gibi, HBM belleğe ayrılan her silikon levha bir telefonun belleğinden ya da bir dizüstünün SSD'sinden eksiliyor. Bellek fiyatlarını izleyen TrendForce da standart DRAM belleklerin sözleşme fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde yüzde 10-15 daha artmasını bekliyor.

Hangi Marka Ne Kadar Kaybetti?

Marka 3. çeyrek 2026 3. çeyrek 2025 Değişim Pazar payı Lenovo 14,9 milyon 19,3 milyon -%22,6 %23,8 HP 10,3 milyon 15,0 milyon -%30,9 %16,5 Dell 7,6 milyon 10,1 milyon -%25,0 %12,1 Apple 5,9 milyon 6,7 milyon -%11,3 %9,5 ASUS 5,5 milyon 6,0 milyon -%8,6 %8,7 Diğerleri 18,4 milyon 21,4 milyon -%14,0 %29,4 Toplam 62,7 milyon 78,5 milyon -%20,1 %100

İlk beşteki bütün markalar küçüldü, en sert düşüşü yüzde 30,9 ile HP yaşadı. Pazarın ilk üç markası ortalamadan hızlı geriledi ve Lenovo, HP ile Dell'in toplam payı 4,2 puan eridi. Apple ise sevkiyatı düşse de payını yüzde 8,5'ten 9,5'e çıkardı. Şirket ikinci çeyrekte de yüzde 10 büyümüştü; IDC bu büyümenin MacBook Neo'nun çıkışına denk geldiğini belirtiyor. ASUS da pay kazanırken ilk beşin dışında kalan Acer, IDC'nin tablosunda "Diğerleri" grubunda.

Türkiye'de Bilgisayar ve RAM Fiyatları Ne Durumda?

Apple, 25 Haziran 2026'da Türkiye'deki Mac fiyatlarını artırdı. Mart 2026'da 37.999 TL'den satışa çıkan MacBook Neo 45.999 TL'ye yükseldi, 13 inç MacBook Air'in başlangıç fiyatı da 84.999 TL'ye çıktı. Lenovo ve ASUS da 2026'nın ilk aylarında bellek maliyetleri nedeniyle zam kararı almıştı.

Bilgisayara sonradan bellek eklemek de ucuz değil. Akakçe'de Crucial'ın 16 GB'lık DDR5 dizüstü belleğinin en ucuz fiyatı 9 Ekim 2026 itibarıyla 12.879 TL. Almanya'da DDR5 bellek fiyatları Ağustos 2026'da Temmuz 2025'teki seviyenin yaklaşık beş katına çıkmıştı.

Yeni bir dizüstü alacaksanız depolama kapasitesini de önceki modelle karşılaştırın. TrendForce'a göre bilgisayar markaları maliyeti düşürmek için ana akım modellerde SSD kapasitesini küçültüyor.

Bilgisayar Fiyatları Ne Zaman Düşer?

Kısa vadede kampanya gelebilir, çünkü dağıtıcılar elindeki yüksek stoktan endişeli. Ancak IDC fiyatların geçen yılın çok üzerinde kalacağını ve ekonomi kötüleştikçe önümüzdeki birkaç çeyreğin daha da zorlaşabileceğini söylüyor. Şirket Temmuz 2026'da bellek sıkıntısının 2028 başına kadar sürmesini beklediğini belirtmişti.

Editörün Yorumu

Bilgisayar almak için fiyatların eski seviyesine dönmesini bekliyorsanız uzun bir bekleyişe hazırlanın. Samsung'un 8 Ekim 2026'da paylaştığı üçüncü çeyrek tahmini nedenini özetliyor: Şirketin faaliyet kârı yüzde 782,5 artarak 107,4 trilyon wonla rekor kırdı. Bu, geçen yılın aynı döneminin yaklaşık dokuz katı. Bellek üreticileri yapay zeka sayesinde bu kadar kazanırken kapasiteyi ucuz tüketici belleğine geri kaydırmak için acele etmeyecek diye düşünüyorum. Yine de dağıtıcılardaki stok, yılın son aylarında kampanya getirebilir. Benim önerim şu: İhtiyacınız varsa kampanyayı kollayın, sonradan yükseltmesi pahalı olan belleği de baştan yeterli alın.