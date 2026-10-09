Zam iPhone 18 Pro'yu Vurdu: Apple Ekim Siparişlerini Yüzde 20'ye Kadar Azalttı

Apple, 18 Eylül 2026'da satışa çıkardığı iPhone 18 Pro ve Pro Max için tedarikçilerine verdiği parça siparişlerini azalttı. Apple'a parça üreten bir şirketin üst düzey yöneticisi Nikkei Asia'ya, iki modelin ekim siparişlerinin yüzde 15 ile 20 arasında düştüğünü söyledi. Haberdeki iki kaynak daha kesintinin ilk plana göre en az yüzde 15 olduğunu anlatıyor. Kaynaklar düşüşü beklenenden zayıf kalan talebe bağlıyor, Apple ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Apple Siparişleri Ne Kadar Kıstı?

Kaynaklara göre Apple, eylül başından beri sevkiyatta elini daha sıkı tutuyor. Yönetici bu rakamın yalnızca ekim ayı için geçerli olduğunu, sonraki ayları ise henüz kestiremediklerini söylüyor. Haber, kesintiden etkilenen tedarikçilerin adını vermiyor.

Parçaların hazırlık süreleri farklı olduğu için kesinti ekimde her tedarikçinin üretimine yansımayacak. Apple'ın kasımda yeni bir kesintiye gidip gitmeyeceği de belli değil. İsviçreli banka UBS'in analistleri de Ekim 2026'nın ilk haftasında yayımladıkları notta, iPhone 18 Pro'nun 30'dan fazla pazarda teslimat süresinin kısaldığını yazdı. UBS'e göre arz değişmezken bekleme sürelerinin kısalması, son zamlarla birlikte "giderek artan bir endişe".

Talep Neden Zayıf Kaldı?

Tedarikçilere göre asıl sorun fiyat. Yapay zeka şirketleri veri merkezleri için bellek yongalarını kapıştıkça bellek fiyatları hızla yükseldi. Apple da Haziran 2026'da Türkiye dahil pek çok ülkede Mac ve iPad fiyatlarını artırdı. Şirket iPhone 18 Pro'nun ABD fiyatını 1.199, Pro Max'inkini 1.299 dolardan başlattı. İki model de iPhone 17 Pro serisinden 100 dolar pahalı. Üstelik zam RAM'e yansımadı: iPhone 18 Pro da tıpkı iPhone 17 Pro gibi 12 GB RAM'le geliyor. Kaynaklardan birinin yorumu net: "Bu fiyat bir akıllı telefon için fazla yüksek."

Takvimin de payı olabilir. Apple, Eylül 2026'daki etkinlikte iPhone olarak yalnızca Pro, Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'yu tanıttı. Kaynaklara göre şirket, standart iPhone 18 ile yeni iPhone Air'i 2027 baharına bıraktı. Haberde konuşan bir yöneticiye göre talep, ağustos sonundan ekime kadar tüm modellerin aynı anda çıktığı önceki yıllara göre zayıf kaldı. Yönetici, standart iPhone 18'in satışlara katkısını ancak yıl sonunda göreceklerini düşünüyor.

Satış Rakamları Bu Tabloyla Uyuşuyor mu?

Her pazarda değil. Counterpoint Research'ün verisine göre iPhone 18 Pro serisi, Çin'de satışın ilk üç gününde iPhone 17 Pro serisinin ilk haftasını yüzde 12 geçti. Apple, 14-20 Eylül 2026 haftasında yüzde 33 payla Çin pazarının lideri oldu. Ancak Çin'deki toplam telefon satışları temmuzdan bu yana yıllık bazda yüzde 17 geriliyor.

Pazarın geneli de daralıyor. Araştırma şirketi IDC, bellek sıkıntısı yüzünden küresel telefon sevkiyatlarının 2026'da yüzde 16,7 düşmesini bekliyor. Ortalama satış fiyatının ise yüzde 27,6 artışla 581 dolara çıkıp rekor kırmasını öngörüyor. Aynı tahminde iPhone sevkiyatları yalnızca yüzde 1,3 düşüyor, iOS'un pazar payı ise yüzde 23,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise 10 Ağustos 2026'da, şirketin bellek sıkıntısı nedeniyle 2026 donanım sevkiyat planlarını küçülttüğünü yazmıştı.

Talebe dair ilk resmi veri 6 Kasım 2026'da gelecek. Apple o gün mali yılın dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak.

Türkiye'de Fiyat Değişti mi?

Hayır. Apple Türkiye sitesinde 9 Ekim 2026 itibarıyla 256 GB iPhone 18 Pro'yu 137.999, Pro Max'i 149.999 TL'den satıyor. Bu rakamlar tanıtım günündeki Türkiye fiyatlarıyla aynı. Sipariş kesintisinin fiyatlara yansıyıp yansımayacağı belli değil.

Türkiye, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun ilk satış ülkeleri arasında. Apple telefonun ön siparişlerini 16 Ekim 2026'da 229.999 TL'den almaya başlayacak ve 23 Ekim 2026'da 70 ülke ve bölgede satışa çıkaracak. Telefonun ABD fiyatı 1.999 dolardan başlıyor. Nikkei'ye konuşan bir kaynak, Pro modellerdeki tabloya bakıp iPhone Duo'nun da aynı akıbete uğrayacağını düşünüyor.

Editörün Yorumu

Apple'ın sipariş kısması ilk kez olmuyor. Nikkei Ocak 2019'da da yeni iPhone'larda yüzde 10'luk bir üretim kesintisini yazmıştı; Apple o dönem gelir beklentisini düşürürken suçu Çin ekonomisindeki yavaşlamaya atmıştı. Bu kez tedarikçilerin doğrudan fiyatı işaret etmesi beni daha çok düşündürüyor, çünkü IDC bellek fiyatlarının en az 2028'e kadar artmasını bekliyor. Yine de standart iPhone 18'in bahara kalması, geçen yılla karşılaştırmayı yanıltıcı hâle getiriyor.

iPhone Duo'yu düşünüyorsanız ön siparişe koşmayın. iPhone 18 Pro'daki Face ID hatası, yeni bir telefonun ilk haftalarda sürpriz çıkarabileceğini gösterdi. Apple'ın ilk katlanabilir telefonunda bu risk daha yüksek. İlk kullanıcı deneyimlerini görmeden almanızı önermiyorum.