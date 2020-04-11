Hyperloop 1.000 Km Hızla Avrupa'yı Birbirine Bağlayacak

Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi olarak bilinen Hyperloop 1.000 Km hıza ulaşarak Avrupa'yı birbirine bağlamak istiyor. Özellikle de dev şirketlerin bu projede yer almak istemesi son derece memnuniyet verici gelişmeler arasında yer alıyor.

Bildiğiniz üzere ulaşım günümüzün en zorlu konularından bir tanesi. Otobüs ve uçak gibi araçlar ulaşım için kullanılsa bile yeterli olduğu söylenemez. Özellikle de hız konusunda birçok ulaşım aracının hantal olduğu bilinen bir gerçek. Havayolu ulaşımı bu yavaşlığı azaltmış olsa bile ne yazık ki yeterli değil.

Hyperloop projesi büyük umut oldu

Avrupa'nın önemli ülkelerinden Hollanda’nın kuzey bölgesi için yapılan planlarda Amsterdam’ın diğer Avrupa şehirlerine bağlanması için bir ulaşım aracı tasarlandı. Bahsedilen araç hyperloop olacak gibi görünüyor.

Hyperloop, tasarım açısından gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Amsterdam’ı diğer Avrupa şehirlerine bağlayacak ve çok daha hızlı ulaşım imkânı sunacak olan hyperloop, gelişmiş manyetik teknolojisi ile birlikte çok yüksek hızlarda çalışabiliyor. Havasız bir tüp içerisinde neredeyse 1.000 km/sa hıza kadar çıkabilen araç büyük umut oldu.

Tabiki bu durum, aracın içinde hareket edeceği tüpün havasız olmasıyla son derece bağlantılı. Bu araçlarla Amsterdam’dan Paris’e sadece 90 dakika sürecek. Ayrıca Brüksel’e gidiş, yalnızca yarım saatte tamamlanabilecek. Buna ek olarak hyperloop, doğaya zarar vermeyecek.