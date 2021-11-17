IBM Süper Bilgisayarlardan Daha Güçlü Kuantum Çip Geliştirdi

ABD merkezli teknoloji devi IBM, kuantum çipini resmi olarak duyurdu. IBM, yeni kuantum çipinin klasik süper bilgisayarlar tarafından simüle edilemeyeceğini söylüyor.

Pazartesi günü şirket, 127 qubit kuantum işlemcisi olan Eagle'ı tanıttı. IBM, klasik bir süper bilgisayar tarafından simüle edilemeyen ilk işlemci olduğunu iddia ediyor. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için şirket, Eagle'ı simüle etmek için gezegendeki her insanda atom olduğundan daha fazla klasik parçaya ihtiyacınız olacağını söylüyor.

Eagle'ın şu anda bahsetmediği bir yönü kuantum hacmidir. IBM tarafından ortaya atılan bu ifade, bir kuantum bilgisayarın performansını, farklı parçalarının bütünsel bir görünümünü alarak ölçmeye çalışan bir ölçümdür. Sadece kübitleri değil, aynı zamanda birbirleriyle etkileşim biçimlerini de hesaba katıyor. Kuantum hacmi ne kadar yüksek olursa, bir kuantum bilgisayarı zor problemlerin üstesinden gelmede o kadar yetenekli olur.

IBM'in Kuantum Donanım Sistemi Geliştirme biriminin direktörü Jerry Chow verdiği demeçte, "İlk 127 qubit kuantum Eagle işlemcimiz, IBM Quantum Network üyelerini seçmek için IBM Cloud üzerinde bir keşif sistemi olarak mevcut" dedi ve şöyle devam etti:

"Keşif sistemleri, en son teknolojilerimize erken erişimdir ve bu nedenle kuantum hacmiyle ölçülen çalışma süresini veya belirli bir tekrarlanabilir performans seviyesini garanti etmiyoruz."

IBM'den kuantum çipi: 127 qubit kuantum Eagle

Eagle işlemcisinin kuantum hacmini bilmeden, tam olarak nasıl karşılaştırıldığını söylemek zor. Geçen Ekim ayında Honeywell, System Model H1'in yalnızca 10 bağlantılı kübit ile 128 kuantum hacmine sahip olduğunu iddia etti. Referans olarak yılın başlarında IBM, o zamanlar sektör lideri olan 64 kuantum hacmine sahip 27 kübitlik bir sistemi duyurmuştu. Açıkçası şirketin yeni işlemcisi güçlü, ancak kübitler burada tüm hikayeyi anlatmada yeterli değil.

Eagle hakkında ayrıca dikkate değer olan şey, IBM'in kuantum üstünlüğü iddiasında bulunmaması. Şirkete göre bu dönüm noktasına doğru bir adım ama işlemci henüz klasik bilgisayarların çözemediği sorunları çözebilecek noktada değil. 2019'da Google, Sycamore sistemiyle başarıya ulaştığını iddia ettiğinde tartışmalara yol açtı.

O sırada IBM, Google'ın bilgisayarı belirli bir denklemi çözmek için oluşturduğu gerçeğine dayanarak şirketin iddialarını "gerçek dışı" olarak nitelendirdi. IBM, Eagle'ı önümüzdeki aydan itibaren Quantum Network'ün belirli üyelerine sunacak.