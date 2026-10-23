İçişleri Bakanlığı ve Meta'dan Dolandırıcılığa Karşı Ortak Kampanya!

Sosyal medyadaki dolandırıcılık girişimlerinin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler ise ne yazık ki şu an için sadece durumu daha da kötüleştiriyor. Ses klonlama, video oluşturma ve benzeri gelişmeler dolandırıcılar tarafından sık sık kullanılıyor.

Pek çok dolandırıcı eninde sonunda yakalansa da mağduriyetin önüne geçmenin tek yolu dolandırıcılığı olmadan engellemek. Bu doğrultuda harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Meta ve SİBERAY 22 Ekim 2026'da "Bir Daha Bak, Güvende Kal" kampanyasını başlattı.

Kampanya Sizi Nelere Karşı Uyarıyor?

Kampanyanın amacı, Instagram ve Facebook gibi platformlardaki sık görülen dolandırıcılık yöntemlerini tanımanızı sağlamak ve Meta'nın dolandırıcılığa karşı sunduğu araçların kullanımını yaygınlaştırmak. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Oykun İlgün de konuyla ilgili açıklamasında bu konuya vurgu yaptı.

İlgün, kampanyanın beklenen etkisini şöyle anlattı: "Tüm internet kullanıcılarını korumayı amaçlayan bu çalışmayla vatandaşımız şüpheli bağlantılar ya da gerçek dışı cazip teklifler üzerinden gerçekleştirilen suçlara karşı daha duyarlı hale gelecektir. Çalışmayla kullanıcıların çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine yönelik farkındalığı artacak ve mağduriyetler azalacaktır."

Meta Bu Kampanyada Neden Yer Alıyor?

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Başkanı Sezen Yeşil, Türkiye'deki kullanıcıları sosysal medyadaki tehlikelere karşı korumada bilinçlendirmenin kilit rol oynadığını belirtti. Yeşil'e göre kampanya, insanlara dolandırıcılık yöntemlerini fark etmeleri için pratik araçlar sunuyor ve suçluların hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Meta, kampanyayı dolandırıcılığa karşı yürüttüğü daha geniş çalışmanın bir parçası olarak konumlandırıyor. Şirket bu çalışmayı yaptırımlar, ürün güvenlik önlemleri ve eğitim ortaklıkları üzerinden sürdürüyor. Dolandırıcılık organize suç kaynaklı küresel bir sorun olduğu için şirketlerin, kamu kurumlarının ve emniyetin birlikte hareket etmesi önem taşıyor.

Hesabınızı Korumak İçin Hangi Araçları Kullanabilirsiniz?

Meta, Türkiye'deki kullanıcılara şu araçları sunuyor:

Güvenlik kontrolü

İki faktörlü kimlik doğrulama

Geçiş anahtarları

Gizlilik kontrolü

Facebook'ta şüpheli bağlantı uyarıları

Şüpheli bir dolandırıcılık girişimini bildirmek ya da daha fazla bilgi almak için Meta'nın Dolandırıcılıktan Korunma Merkezi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.