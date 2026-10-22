Dragon Ball Xenoverse 3, 2027'nin İkinci Yarısında Geliyor

Bandai Namco, Dragon Ball Xenoverse 3 için verdiği çıkış dönemini daralttı. Noisy Pixel ve IGN'in yayımladığı mesajda yapımcı Masayuki Hirano, oyunun şimdilik 2027'nin ikinci yarısında çıkacağını yazdı. Nisan 2026'daki duyuruda yalnızca 2027 yılını açıklayan şirket, kesin tarihi henüz paylaşmadı.

Dragon Ball Xenoverse 3 Ne Zaman Çıkacak?

Hirano hayranlara yazdığı mesajı, Bandai Namco'nun savaş özelleştirmesi ve PvE (oyuncuların oyunun kendi rakiplerine karşı oynadığı) görevleri hakkında yeni bilgiler verdiği 21 Ekim 2026'da yayımladı. Noisy Pixel ve IGN'de birebir aynı metinle çıkan mesajda Hirano, hem çıkıştaki deneyimi hem de sonrasında sunacakları içerikleri istedikleri düzeye taşımak için 2027'nin ikinci yarısını hedeflediklerini yazdı. Oyunun kesin çıkış tarihi ise belli değil.

Bandai Namco'nun Avrupa, ABD ve Japonya'daki resmi siteleriyle Steam sayfası, 22 Ekim 2026 itibarıyla çıkış için hâlâ 2027'yi gösteriyor. Hirano "erteleme" kelimesini kullanmadı, yeni dönemi bir daraltma olarak sundu. CBR'a göre PlayStation'ın resmi Instagram hesabı eylüldeki State of Play Japan yayınında oyunu "2027 başı" diye listelemişti. Bu bilgi başka bir kaynakta geçmiyor; doğruysa çıkış birkaç ay ileriye kaymış oluyor.

Hirano Gerekçe Olarak Neyi Gösterdi?

Hirano mesajında, topladıkları oyuncu yorumları ve anket sonuçları üzerine geliştirme ekibiyle görüştüklerini, iyileştirecekleri bazı alanları da önceden ilan ettiklerini yazdı. Hangi iyileştirmelerin çıkış dönemini etkilediğini sıralamayan yapımcı, bir sonraki güncellemeye kadar hayranları biraz daha bekletebileceklerini de ekledi. Hirano ekibin 2027'yi Dragon Ball oyunu sevenler için iyi bir yıl yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Oyuncu tepkisinin oyunu değiştirdiği ilk durum bu değil. Temmuz 2026'daki oynanış gösteriminde Super Saiyan gibi dönüşümlerin yaklaşık 1 dakikayla sınırlı kalması topluluktan tepki görmüştü. DB-Z.com'un Gamescom 2026'da yaptığı röportajda Hirano'nun verdiği bilgiye göre ekip, demonun ardından düzenlediği anketin sonucunda Awoken Skill dönüşümlerindeki süre sınırını kaldırdı.

Dragon Ball Xenoverse 3'te Neler Olacak?

Dimps'in geliştirdiği oyun, AGE 1000 yılında Batı Şehri'nde geçiyor. Oyuncular Akira Toriyama'nın özgün karakter tasarımlarıyla kurulan yeni bir dünyada Great Saiyan Squad adlı ekibin parçası oluyor. Seri, Eylül 2025'te ücretsiz oynanan Dragon Ball Gekishin Squadra ile de oyunculara ulaşmıştı.

Oyunda 1'e 1 ve 4'e 4 PvP (oyuncuların birbirine karşı oynadığı) maçların yanında arkadaşlarla birlikte girilen PvE görevleri bulunuyor. Aynı röportaja göre oyun çıkışta, savaşçı olmayanlar dahil 130 karakterle gelecek. Platformlar arası birlikte oynama ve ilerlemeyi taşıma desteği de bulunacak, kayıt dosyalarını platformlar arasında eşitleme desteği ise olmayacak.

Dragon Ball Xenoverse 3'te Türkçe Dil Desteği Olacak mı?

Oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam üzerinden PC için çıkacak. Steam sayfasındaki 16 dillik listede 22 Ekim 2026 itibarıyla Türkçe bulunmuyor, seslendirme seçenekleri de İngilizce ve Japonca ile sınırlı. Bandai Namco dil listesini çıkışa kadar değiştirebilir, Nintendo Switch 2 sürümünden de söz etmedi.

Bandai Namco oyunun Türkiye fiyatını açıklamadı, ön siparişleri de henüz başlatmadı. PlayStation Store Türkiye ve Steam'de oyunu istek listesine eklemek mümkün; Japonya'daki resmi sitede de fiyat için belirlenmedi yazıyor. Bu sürede serinin diğer dövüş oyunlarına bakmak isteyenler Dragon Ball: Sparking! Zero ve Dragon Ball FighterZ sayfalarına göz atabilir.

Editörün Yorumu

Hirano'nun mesajında çıkıştan sonraki içeriğe ayrı bir yer açması, yeni oyunun uzun soluklu bir hizmet olarak kurgulandığına işaret ediyor. Xenoverse 2'ye gelen FUTURE SAGA gibi ek bölümleri hatırlıyorum ve bu bana şaşırtıcı gelmiyor. Ancak dönüşüm süresi tartışması, ekibin çıkıştan önce temel oynanışı da oturtması gerektiğini hatırlattı; 2027'nin ikinci yarısı bu 2 işi aynı anda yürütmek için uzun bir süre sayılmaz.