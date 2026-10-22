Redmi Book 14, 2027 Geliyor!

REDMI, yeni dizüstü serisi Redmi Book 2027'yi 27 Ekim 2026'da Çin'de tanıtacak. Şirketin 22 Ekim 2026'da yayımladığı tanıtım görsellerine göre seri, 3. nesil Intel Core işlemciler ve 72Wh batarya ile geliyor. Şirket fiyatı, ekran özelliklerini ve depolama seçeneklerini henüz paylaşmadı.

Redmi Book 2027 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki hesabından seriyi 27 Ekim 2026 akşamı Pekin'de 19.00'da, yani Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Şirket yeni dizüstüleri Redmi K100 telefonuyla aynı sahneye çıkaracak. Yenilenen tasarımı ve renk seçenekleriyle öne çıkan seriyi şirket, uzun pil ömrü arayan mobil ofis kullanıcılarına yönelik bir dizüstü olarak konumluyor.

Tanıtım görsellerinde adı geçen tek model Redmi Book 14 2027. Afişe göre mavi ve mor olmak üzere 2 renkte sunulacak modelin renk adları henüz belli değil. Görselde görülen bağlantı noktaları 2 USB-A, 2 USB-C, HDMI (görüntü çıkışı) ve 3,5 mm kulaklık girişinden oluşuyor, ancak şirket bunları duyuru metninde sıralamadı. Dizüstü Xiaomi'nin Süper XiaoAI 2.0 adlı yapay zeka asistanını da destekleyecek.

Redmi Book 14 2027'de Hangi İşlemci Var?

İkinci tanıtım görseline göre Redmi Book 14 2027, Intel'in 18A üretim süreciyle üretilen 3. nesil Intel Core işlemciyi kullanıyor. Afişteki çipin üzerinde "Core" ve "Series 3" yazıyor, "Ultra" ibaresi bulunmuyor. Intel, Panther Lake kod adlı Core Ultra Series 3 işlemcilerini Ocak 2026'da tanıtmıştı. Notebookcheck ve Çinli teknoloji sitesi IT Home, işlemcinin Ultra'sız giriş seviyesi aile Wildcat Lake'ten geldiğini yazıyor; Xiaomi aile adını paylaşmadı.

Şirket 18A sürecini amiral gemisi 2 nanometreye (nm) eşdeğer bir üretim süreci olarak tanımlıyor. Dizüstüde saniyede 7467 milyon aktarım (MT/s) hızında LPDDR5X bellek, çift fanlı soğutma ve 10 mm çaplı ısı borusu bulunuyor. İşlemcinin tam modeli, bellek ve depolama seçenekleri, şarj gücü ve ağırlık ise henüz bilinmiyor.

Redmi Book 16 2027 Hakkında Neler Biliniyor?

Resmi olarak duyurulmayan Redmi Book 16 2027'ye dair bilgiler, işlemci performans testi Geekbench'teki bir kayda dayanıyor. Eylül 2026 tarihli kayıtta dizüstü 6 çekirdekli Intel Core 5 320 işlemci ve 16 GB DDR5-4800 bellekle görünüyor. IT Home'un yayımladığı ekran görüntüsünde işlemci tek çekirdek testinde 2.206 ile 2.382, çok çekirdekli testte 7.528 ile 8.013 arasında puan alıyor. Test kayıtları her zaman satışa çıkan ürünle birebir aynı olmuyor.

Core 5 320, 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğini birleştiren, 4,6 GHz'e kadar çıkabilen giriş seviyesi bir işlemci. Notebookcheck'e göre bu işlemci önceki nesildeki Core Ultra 5 125H'den daha verimli, ama çok çekirdekli işlerde daha yavaş. 72Wh bataryanın 16 inç modelde de kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil.

Önceki Nesil Redmi Book Modelleri Ne Kadardı?

Xiaomi, önceki nesli Nisan 2026'da Çin'de tanıtmıştı. Redmi Book 14 (2026) ve Redmi Book 16 (2026) modellerinde Intel Core Ultra 5 125H işlemci, 80Wh batarya ve 100W USB-C şarj bulunuyordu. Yeni seride kapasite 72Wh'ye inse de şirket tanıtım metninde bu bataryayı çok büyük diye niteliyor.

Redmi Book 14 (2026), Çin'de 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürümüyle 5.999 yuandan satışa çıkmıştı. Bu da güncel kur ile birlikte 44 bin 814 TL'ye denk geliyor. 16 inçlik modelin başlangıç fiyatı 6.199 yuan, yani yaklaşık 46 bin 308 TL'ydi. Redmi Book 2027 serisinin fiyatları ve Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Bataryayı 80Wh'den 72Wh'ye indiren Xiaomi'nin uzun pil ömrü vaadini kapasiteden çok işlemcinin verimliliğine bağladığını görüyorum. Geekbench'teki Core 5 320 gerçekten bu seriye aitse, daha az güç çeken ama çok çekirdekli işlerde önceki neslin işlemcisinin gerisinde kalan bir yonga gelecek. Video düzenleme gibi ağır işler için dizüstü arayanlar, işlemci modeli tanıtımda netleşmeden yeni seriyi önceki nesille aynı sınıfta görmemeli.