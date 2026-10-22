Bose, Kulaklık Markası Skullcandy'yi Satın Aldı

Ses teknolojisi şirketi Bose, kulaklık markası Skullcandy'yi satın aldığını 21 Ekim 2026'da duyurdu. Satın alma, Skullcandy kulaklıklarına Bose ses teknolojisini getiren çok yıllık bir ortaklığın ardından geldi. Bose'un çatısı altına giren Skullcandy ayrı bir marka olarak yoluna devam edecek.

Bose, Skullcandy İçin Ne Kadar Ödedi?

Satın alma bedeli açıklanmadı. Bose ile Skullcandy'nin ortak duyurusuna göre işlemin finansal ve diğer koşulları gizli kalacak. Duyuru imzalanmış bir anlaşmayı değil tamamlanmış bir satın almayı bildiriyor; şirketler ayrı bir kapanış tarihinden ya da onay sürecinden söz etmiyor.

Bose'un Skullcandy'yi satın aldığı taraf, Connecticut merkezli yatırım şirketi Mill Road Capital Management'ın yönettiği bir fon. Mill Road Capital, Skullcandy'yi 2016'da satın alıp borsadan çekmişti. 2003'te Utah'ın Park City kentinde bir telesiyejde kurulan Skullcandy, aksiyon sporları kültüründen beslenen bir ses markası olarak biliniyor.

Skullcandy Markası Ne Olacak?

Markanın yeni yeri Bose'un premium tüketici ses birimi olacak; Skullcandy burada ayrı bir marka olarak kalacak ve merkezini Park City'de tutmaya devam edecek. Bose markaya teknolojisine, kaynaklarına, küresel dağıtım ağına ve ticari ilişkilerine daha geniş erişim sağlayacağını belirtti. Şirketler bundan sonra birlikte yeni ürünler ve deneyimler geliştirmeyi planlıyor.

Bose CEO'su Lila Snyder, özel bir şirket olmanın Bose'a inandığı alanlara uzun vadeli yatırım yapma özgürlüğü verdiğini ve Skullcandy'nin bunun iyi bir örneği olduğunu söyledi. Skullcandy CEO'su Brian Garofalow da satın almayı markası ve hayranları için bir kazanç olarak tanımladı. Şirketler somut bir ürün planı, yeni model ya da fiyat değişikliği duyurmadı; Bose çalışan sayısı ve satış kanallarıyla ilgili bir değişiklikten de söz etmedi.

Satın almayla birlikte Bose'un marka ailesi Bose, McIntosh, Sonus faber ve Skullcandy'den oluşuyor. Şirket kendi markasıyla da ağustosta QuietComfort Headphones'un 2. neslini tanıtmıştı.

Skullcandy Kulaklıklarında Bose Teknolojisi Var mı?

Şirketlerin ortaklığı, satın almadan önce de Skullcandy'nin ürün yelpazesine yansımıştı. Skullcandy, Bose'un ses teknolojisini kullanan kulak içi ve kulak üstü modellerini "Sound by Bose" etiketiyle satıyor. Garofalow'a göre Bose çatısı altına girmek, Bose'un ses uzmanlığını ve teknolojisini Skullcandy ürünlerine daha geniş ölçüde taşıma fırsatı veriyor.

2025'te çıkan Method 360 ANC, bu ortaklıktan doğan modellerden biri. ANC, yani aktif gürültü engelleme sunan kulaklık Bose'un ses ayarını ve lisanslı kulak içi oturma teknolojisini kullanıyor. Method 360 ANC'nin ABD fiyatı 129,99 dolar olarak belirlenmişti. Bu tutar güncel kurla 6 bin 448 TL'ye denk geliyor, ancak bu yalnızca ABD fiyatının çevirisi; Türkiye'deki etiket fiyatı farklı.

Temmuz 2026'da tanıtılan Crusher 1080 ANC ise Bose'un QuietControl gürültü engellemesini, kafa takipli TrueSpatial uzamsal sesini ve konuşmaları netleştiren SpeechClarity özelliğini bir araya getirdi. Kulak üstü modelin ABD fiyatı 279,99 dolar, yani doğrudan kur çevirisiyle 13 bin 888 TL.

Skullcandy ve Bose Türkiye'de Satılıyor mu?

Skullcandy kulaklıklarını Türkiye'de satın almak mümkün. MediaMarkt Türkiye'de Method 360 ANC, Push Play ve EcoBuds modellerinin ürün sayfaları bulunuyor; marka bu yıl 42 saat pil ömürlü Push 540 Open kulaklığını da tanıtmıştı. Skullcandy'nin Türkiye distribütörünün hangi şirket olduğu bilinmiyor.

Aztek Teknoloji, 6 Ağustos 2026'da Bose Products B.V. ile bir distribütörlük sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bildirime göre Aztek, sözleşmede tanımlanan ürün gruplarında Bose'un Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu. Satın almanın Skullcandy'nin Türkiye'deki dağıtımını ya da fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği belli değil.

Editörün Yorumu

Bültenin başlığındaki yeni kitlelere ulaşma vurgusu, bana satın almanın amacının teknolojiden çok kitle olduğunu söylüyor. Aksiyon sporlarından beslenen Skullcandy, Bose'un premium çizgisinin uzağında kalan alıcıya ulaşıyor ve bu yüzden Bose gürültü engellemesini önümüzdeki dönemde daha fazla Skullcandy modelinde görmeyi bekliyorum. Umarım teknoloji girdikçe etiketler aynı hızla yükselmez, çünkü Skullcandy'yi rakiplerinden ayıran en önemli şey fiyatı.