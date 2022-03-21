İddia: Apple, iPhone 14 Serisinde Boyut Artışına Gidecek

Dev iPhone 13 Pro Max'inizin veya küçük iPhone 13 mini'nizin boyutundan rahatsız mısınız? Boyut değişikliği için yeni bir model satın almanıza gerek yok çünkü iPhone 14 serisi, 13 serisinin en büyük ila en küçük boyutları arasında bir boyutta olacak gibi görünüyor.

Bu iddia, görmeyi beklediğimiz dört iPhone 14 modeli için bazı ekran özelliklerini tweetleyen, daha önce sızıntılarıyla adından söz ettirmiş @shadow_leak'ten geliyor. Bilgiler; cihazların ekran boyutlarını, işlemcilerini, ekran malzemelerini ve RAM'lerini içeriyor.

Sızdırılan iPhone 14 Özellikleri

Sızıntıya göre iPhone 14 ve 14 Pro, 6.06 inç ekrana sahip olurken, 14 Max ve 14 Pro Max 6.68 inç ekrana sahip olacak. Pro modellerinin yeni A16 Bionic işlemci ve LPTO ekranlarını (değişken yenileme hızı için) kullandığı söylenirken, Pro olmayan modellerin daha eski A15 Bionic işlemci ve 60Hz ekranlara sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca tüm telefonlar 6 GB RAM ve Esnek OLED ekranlarla gelecek. Esnek olarak nitelendirilmesi sadece ekran malzemesiyle alakalı bir durum, telefonların katlanabilir oldukları anlamına gelmiyor.

• iPhone 14: 6.06" Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Max: 6.68" Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Pro: 6.06" Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Pro Max: 6.68" Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM — Sam (@Shadow_Leak) March 20, 2022

Görünüşe göre iPhone 14 mini olmayacak ama Apple sızıntılarını takip edenler buna şaşırmayacaktır çünkü bunu zaten sızıntı yapanlardan çokça duymuştuk. Yani küçük telefonları seviyorsanız, ailenin en küçük üyesinin artık çok daha büyük olduğu için hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ancak büyük telefonları seviyorsanız uyarmamız gerek çünkü iki Max telefon da aslında iPhone 13 Pro Max'ten biraz daha küçükler.

Peki ya siz iPhone 14 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.