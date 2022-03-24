İki Astronot Uzay Yürüyüşünü Başarıyla Tamamladı

İki astronot, 23 Mart Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

NASA astronotu Raja Chari ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Matthias Maurer, istasyonun içine dönmeden önce yörüngedeki bölgede 6 saat 54 dakika çalıştı. Tüm uzay yürüyüşü, ISS'e ve astronotların üzerlerine bağlı kameralar kullanılarak canlı yayınlandı. İstasyon, Dünya yörüngesinde 7.600 km/s hızla dönerken görev esnasında yaklaşık dokuz gün batımı görüntülendi.

NASA Görevden Bazı Klipler Paylaştı

NASA, Chari ve Maurer'in Dünya'nın yaklaşık 402 km üzerinde birlikte çalışırken bir kabloyla uğraştıklarını gösteren bir video klibini paylaştı. Görüntüler, hacimli ve basınçlı eldivenler giyerek bu karmaşık görevleri gerçekleştirmenin zorluğunu ortaya koyuyor ve astronotların potansiyel olarak zorlu durumlarla sakince başa çıkabilmeleri için ne denli bir sabıra sahip olmaları gerektiğini gösteriyor.

Your task: cable management.

Your equipment: bulky, pressurized gloves.

Your location: space.



Could you do it? @Astro_Raja and @Astro_Matthias did, as they installed @Space_Station hardware upgrades during a spacewalk: https://t.co/9sOiBQsU2d pic.twitter.com/oE21KuIsEs — NASA (@NASA) March 23, 2022

Hemen aşağıda bir uzay yürüyüşü sırasında mürettebatın kimi zaman üstlenmesi gereken zor görevleri gösteren başka bir klip daha var.

Maurer ve Chari, ilk uzay yolculukları için Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelmişlerdi. Çarşamba günkü uzay yürüyüşü, Chari'nin geçen hafta NASA meslektaşı Kayla Barron ile katıldığı ikinci yürüyüştü, Maurer ise böyle bir göreve ilk kez katılmış oldu.

NASA, uzay yürüyüşüyle ​​ilgili raporunda "Maurer ve Chari, sistemleri uygun sıcaklıkta tutmak için istasyonun ısıyı reddeden radyatörlerinden amonyağı yönlendiren bir Radyatör Işın Valfi Modülüne gerekli hortumları yerleştirecekleri bugünkü ana görevlerini tamamladılar. Mürettebat üyeleri ayrıca Columbus modülünün Bartolomeo bilim platformuna bir güç ve veri kablosu yerleştirdi, istasyonun kirişindeki harici bir kamerayı değiştirdi ve istasyon donanımında başka yükseltmeler yaptı." ifadelerinde bulundu.

Bu uzay yürüyüşü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen 248. uzay yürüyüşüydü. Kısa bir dinlenmenin ardından Chari ve Maurer, Nisan ayında evlerine dönene kadar istasyonda araştırmalarına devam edecekler.