İki Astronot Uzay Yürüyüşünü Başarıyla Tamamladı

İki astronot, 23 Mart Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

NASA astronotu Raja Chari ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Matthias Maurer, istasyonun içine dönmeden önce yörüngedeki bölgede 6 saat 54 dakika çalıştı. Tüm uzay yürüyüşü, ISS'e ve astronotların üzerlerine bağlı kameralar kullanılarak canlı yayınlandı. İstasyon, Dünya yörüngesinde 7.600 km/s hızla dönerken görev esnasında yaklaşık dokuz gün batımı görüntülendi.

NASA, Chari ve Maurer'in Dünya'nın yaklaşık 402 km üzerinde birlikte çalışırken bir kabloyla uğraştıklarını gösteren bir video klibini paylaştı. Görüntüler, hacimli ve basınçlı eldivenler giyerek bu karmaşık görevleri gerçekleştirmenin zorluğunu ortaya koyuyor ve astronotların potansiyel olarak zorlu durumlarla sakince başa çıkabilmeleri için ne denli bir sabıra sahip olmaları gerektiğini gösteriyor.

Your task: cable management.

Your equipment: bulky, pressurized gloves.

Your location: space.



Could you do it? @Astro_Raja and @Astro_Matthias did, as they installed @Space_Station hardware upgrades during a spacewalk: https://t.co/9sOiBQsU2d pic.twitter.com/oE21KuIsEs