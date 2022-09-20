Apple'ın İki Yeni iPad Modeli Logitech Sitesinde Sızdırıldı

Apple'ın iPad Pro'nun yeni sürümlerini önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürmesini bekliyoruz. Apple'ın Ekim ayı etkinliği öncesinde Logitech, Crayon kalemi için web sitesini henüz duyurulmamış bu yeni iPad Pro modellerine atıfta bulunarak güncelledi.

Logitech'in Crayon Dijital Kalemi web sitesinde, aksesuarın birlikte çalıştığı tüm iPad modellerinin bir listesi bulunuyor. Son zamanlarda şirket bu listeye iki yeni model ekledi:

iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)

Model: Çok Yakında

Model: Çok Yakında iPad Pro 11 inç (4. nesil)

Model: Çok Yakında

Bu bilgiyi önemli kılan nokta da bu. Yaklaşan iPad Pro'lar gerçekten de 11 inç iPad Pro'nun dördüncü nesli ve 12.9 inç iPad Pro'nun altıncı nesli olacak.

Apple ve Logitech Crayon Dijital Kalemi Üzerinde Birlikte Çalışıyor

Apple, Crayon Dijital Kalemi'nde Logitech ile yakın iş birliği içerisinde çalışıyor. Bu nedenle Logitech, iPadOS'ta Apple'ın kendi Apple Kalem aksesuarıyla aynı işlevselliğe sahip tek üçüncü parti kalemi sunan marka olabilir. Logitech Crayon, ilk olarak Apple'ın Mart 2018'de eğitime odaklanan özel etkinliği sırasında duyurulmuştu.

Apple bu konuda özel olarak Logitech ile çalıştığından, Logitech'in gelecek iPad Pro güncellemeleri hakkında belirli bir kapasitede bilgiye sahip olması da muhtemel. Ayrıca bu, Logitech'in Crayon aksesuarının Lightning kullanmayan yeni bir versiyonunu hazırladığının bir göstergesi de olabilir.

Yeni iPad Pro modellerinin Ekim ayında bir Apple etkinliğinde duyurulması bekleniyor.