NASA, İki Yeni Süper Dünya Keşfedildiğini Duyurdu

NASA'nın TESS olarak bilinen Transit Exoplanet Satellite Survey adlı uydusu, gezegenimizden sadece 33 ışık yılı uzaklıkta hareketli bir galaktik bölge tespit etti. Merkezi bir yıldızı var, o yıldızı çevreleyen birkaç gezegen var ve bu alternatif gerçeklik keşfinin arkasındaki bilim insanlarına göre göre orada en az iki karasal Dünya boyutunda gezegen var.

Işık hızının onda biri hızda seyahat edebilseydik, galaksideki bu güneş sistemi benzeri yere gitmemiz tam 330 yıl kadar sürerdi ancak bunun birkaç nedenden dolayı mümkün olmadığı oldukça açık. Yine de teleskoplar ve uzay kaynaklı spektrometreler gibi Dünya kaynaklı özel ekipmanları kullanarak, hatta belki James Webb Uzay Teleskobu çalışmaya başladığında bu bölgenin neye benzediğinin oldukça net bir resmini görebiliriz.

Bunu akılda tutarak, araştırmacılar Çarşamba günü California Pasadena'daki Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında bu çok gezegenli sistem hakkında kapsamlı ayrıntılar sunuyorlar, böylece astronomi dünyası bu yeni ötegezegenleri önemli dış gezegen çalışmaları için listelerine alabilecekler. Bu da gelecekte bu gezegenlerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Yeni Bulunan 'Süper Dünyalar' Hakkında İlk Detaylar

Şimdiye kadar bildiğimiz şey, sistemin ana yıldızının HD 260655 olarak adlandırıldığı ve nispeten küçük, havalı ve bir M-cücesi olarak sınıflandırıldığı. M-cüceleri, G tipi bir ana dizi yıldızı olan güneşimizden önemli ölçüde daha az kütleliler ancak evrende sayıları 10 kat daha fazla.

Şimdilik ilk bulgulara göre uzmanlar bu gezegenlerin olduğu bölgenin yaşanabilir alanın fazlasıyla ötesinde olduğunu düşünüyor. Yine de bu Dünyalar, yaşanabilir ötegezegenler bulma arayışı için paha biçilmez olabilir. Kısacası bilim insanlarının yaşanabilir bir bölgede bulunan gezegenlerle karşılaşabilecekleri gelecekteki çalışmalarını nasıl yürütecekleri konusunda bilgi verebilirler.

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