İklim Değişikliği Albatros Kuşlarının Boşanmasına Neden Oldu

İklim değişikliği albatros çiftlerini birbirinden ayırdı.

İlişkilerin son ermesinin klasik sebepleri olabilir, ancak iklim değişikliği ayrılıklara neden olabilir mi? Dünyanın en sadık yaratıklarından bazıları olan albatrosların daha fazla "boşandığını" öne süren yeni bir araştırmaya göre, olabilir.

Royal Society dergisinde yayınlanan araştırma, 15 yıl boyunca Falkland Adaları'ndaki 15.500 çifti inceledi.

Albatros boşanması insani terimlerle temelde sadece aldatmaydı. Yani iklim krizi, bir çiftin bir parçasının farklı bir bireyle eşleşmesine yol açtı.

İnsanlar gibi, albatrosların da bir ilişki kurmanın en iyi yolunu bulmaya çalışan (ve bazen başarısız olan) garip bir büyüme evresi var. Ama nihayetinde iyi bir eşleşme bulduklarında, normalde ömür boyu birlikte kalırlar.

Albatrosların sadece %1'i hayat partnerini seçtikten sonra ayrılıyor, bu rakam Türkiye'deki insanların boşanma oranından çok çok daha düşük.

Lizbon Üniversitesinde araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Francesco Ventura, "Tek eşlilik ve uzun vadeli bağlar onlar için çok yaygın" diyor.

İklim değişikliği albatros çiftlerini birbirinden ayırdı

Ancak çalışmanın kapsadığı yıllarda albatros çiftlerinin %8'e varan bir kısmı ayrılmakta. Çalışma, iklim değişikliğinin çevreye dayalı boşanmanın gözden kaçan bir sonucu olabileceğini söylüyor.

Normalde albatros boşanması, bir çift üreyemediğinde tetiklenir, bu nedenle bir sonraki üreme mevsiminde yeni eşler bulurlar. Ancak bulgular, başarılı bir üreme mevsimi geçirmiş olsalar bile çiftlerin boşandığını gösterdi.

Francesco, yükseliş için iki olası teori olduğunu söylüyor: ilki uzun mesafeli bir ilişkinin mücadeleleriyle bağlantısı. Çünkü ısınan sular, kuşları daha uzun süre avlanmaya ve daha uzağa uçmaya zorlar. Kuşlar üreme mevsimi için zamanında geri dönemezlerse, eşleri yeni bir eşle devam edebilir.

Başka bir teori ise albatros stres hormonlarının, suların daha sıcak olduğu zamanlar gibi daha zorlu ortamlarda artmasıdır.

Francesco, daha zorlu üreme koşulları ve yiyecek kıtlığı ile daha fazla strese neden olabilir ve bir eş "düşük performans" için suçlanabilir ve bu da nihayetinde boşanmayı tetikleyebilir diye düşünüyor.

Araştırma, birçok uluslararası albatros popülasyonunun başı dertte olduğu için geliyor. 2017'den elde edilen bazı veriler, türlerin üreme çiftlerinin sayısının 1980'lerdekinin yarısından biraz fazla olduğunu gösteriyor.