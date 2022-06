İlk Defa Bir İnsana 3D Yazıcıdan Yapılmış Kulak Nakledildi

Doktorlar, bugün bir basın açıklamasında adından oldukça söz ettiren implantın arkasındaki rejeneratif tıp şirketi 3DBio Therapeutics'in nadir görülen bir kulak deformitesi ile doğan bir kadına insan hücrelerinden yapılmış 3D baskılı bir kulağı başarıyla naklettiğini duyurdu. Nakil, teknolojinin ilk klinik denemesinin bir parçasıydı ve başarısı, doku mühendisliği için geleceğe doğru atılmış büyük bir adımı işaret ediyor.

Prosedürü gerçekleştiren ekibe liderlik eden kulak rekonstrüksiyon cerrahı Arturo Bonilla, The New York Times'a verdiği demeçte "Her şey planlandığı gibi giderse bu işlemin gerçekleştirme biçiminde devrim yaratacaktır." dedi.

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan yaklaşık 1.500 bebekte, bir veya her iki kulağın az gelişmiş veya tamamen gelişmemiş olduğu bir durum olan mikroti vardır. 3DBio Therapeutics, bu hastalarda gelişmemiş kulağı değiştirmek için kişiselleştirilmiş bir doku implantı olan AuriNovo kulağını test eden 11 katılımcıyla devam eden bir klinik deneye sahip.

Organ Naklindeki Gelişmeler Geleceğe Işık Oluyor

Tipik olarak, mikrotia hastalarının kulakları kaburga greftlerinden veya sentetik malzemelerden yapılır. Bunun yerine bu deneysel süreç, hastanın mevcut kulağından biyopsi almayı ve kıkırdak hücreleri çıkarmayı içerir. Bu hücreler daha sonra büyütülür ve hastanın kulağının şekline 3D olarak yazdırılır. The New York Times'a konuşan şirket, kulağın hastaların yaşamları boyunca kıkırdağı yenilemeye devam ettiğini ve kendi hücrelerinden yapıldığı için reddedilme olasılığının daha düşük olduğunu söyledi.

Organ nakli teknolojisindeki gelişmeler için şu ana kadar önemli bir yıl oldu. Ocak ayında doktorlar bir hastaya domuz kalbi ile kalp nakli yaptı ancak hasta birkaç ay sonra öldü. Diğer araştırma grupları 3D baskılı akciğerler ve 3D baskılı kan damarları üzerinde çalışmakta. 3DBio Therapeutics'in yöneticileri The New York Times'a yaptıkları açıklamada teknolojilerinin burun ve rotator gibi diğer vücut parçalarını ve nihayetinde karaciğer ve böbrek gibi karmaşık organları potansiyel olarak yazdırabileceğini düşündüklerini söyledi.

Kulaklar, organlardan daha basit işlemler içeriyor ve karaciğerlerin aksine, insanları hayatta tutmak için gerekli değiller bu nedenle bu potansiyel, gelecek için umut verici.