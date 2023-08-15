İlk İslami Finans Kartı "Tayyab" Kullanıma Sunuldu

Mobil uygulama aracılığıyla kullanılabilen Türkiye'nin ilk İslami kartı Tayyab, Türkiye'de kullanıma başlandı.

Karta ait internet sitesinde kartla ilgili olarak "İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor." ifadesi kullanılırken, kartın her dinden insan tarafından kullanılabileceğinin de altı çizildi.

"Tayyab ön ödemeli dijital/fiziksel kartlar, hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği, ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayacak modern ve etik çözümler sunan bir kart hizmetidir."

Menkul Kıymet Yatırımlarında Helal mi Haram mı Sorusuna Yanıt Veriyor

Lisanslı elektronik para kuruluşu Sipay ile ortaklık neticesinde hayata geçirilen bu kart, Master Card sertifikasıyla geliyor ve şirketin iddiasına göre günlük finansal işlemlerinin İslami normlara uygun, kolay ve rahat bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Kart üzerinden yapılacak menkul kıymet yatırımlarının helal mi yoksa haram mı olduğunun bilgisini uygulama üzerinden vereceğini belirten Tayyab, konuyla ilgili olarak "Online tarama hizmeti ile hangi menkul kıymetlerin helal, hangilerinin helal olmadığını birkaç adımda öğrenebileceksiniz." ifadelerine yer verdi.

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