İlkokul Öğretmenliği Tarihe Karışabilir: Yapay Zeka Bir Mesleğin Sonu Olabilir

Hayatın her noktasına dahil olmaya tüm hızıyla devam eden yapay zeka ile ilgili birçok önemli isim öngörüde bulunmaya devam ediyor. Aynı zamanda yapay zekayı kendi sistemlerine dahil eden teknoloji devleri, kendi çalışmalarını hızlandırma ve yatırımlarda bulunma hamlelerini de sürdürüyor.

Microsoft, yapay zeka alanındaki gelişmelere tüm hızıyla devam ederken, ChatGPT yaratıcısı OpenAI'ya yatırım yaptı. Öte yandan Bill Gates de konuyla ilgili kendi tahminlerini sunuyor. Son açıklamasında ise eğitim sisteminin tamamen değişeceğine dair söylemlerde bulundu.

Okuma ve Yazma Yapay Zeka ile Öğrenilebilecek

İlk olarak otomom sürüş kavramları ile tanımaya başladığımız yapay zeka, günümüzde ChatGPT gibi uygulamalarla yükselişe geçiyor. Microsoft da bu alandaki çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın ilerleyen süreçte eğitim alanında çok daha aktif olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. CNBC yayında konuşan Gates, teknolojinin çocukların 18 ay içerisinde okumayı ve yazmayı öğrenip, bu becelerini geliştirmelerinde de yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Bu açıklama bazı kaynaklarda "artık ilkokul öğretmenlerine gerek kalmayacak" şeklinde yer aldı.

Konuya dair uzmanların da bazı yorumları oldu. İlkokul sürecinin 3 okul yılı sürdüğünü ve bu süreçte okuma yazma haricinde hayati bilgilerin verildiği de belirtildi. Türkiye üzerinden düşünüldüğünde 1 okul yılı 9 ay sürüyor ve AI uygulamalarının okuma yazmayı 2 okul yılında öğreteceği öngörülüyor. Bu nedenle de şu an için bu sistemin verimli olabileceği düşünülmüyor.