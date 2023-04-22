Google Bard Kod Yazma Yeteneğine Kavuştu

Google Bard kod yazma kabiliyetine sahip oldu. Yazılım devi Google tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli sohbet botu artık kod yazma, hata ayıklama ve hatta kodlara dair bilgiler verebiliyor. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeni özelliğe dair detaylar haberimizde.

Google Bard Kod Yazma Sürecini Kolaylaştıracak

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Bard kullanıma sunulduğundan beri kodlama işlevi, en fazla talep edilen özelliklerden biri oldu. Kullanıcıların geri bildirimlerini göz önünde bulunduran yazılım devi, sohbet botuna kod yazma, kodlara dair açıklama yapma ve hata ayıklama özelliklerini dahil etti.

Yazılım geliştirme sürecinde kullanıcıların en büyük yardımcısı olması beklenen Google Bard C++, Go, Java, Javascript, Python ve Typescript dahil olmak üzere 20'den fazla programlama dilini destekliyor. Ayrıca Google Colab'a kod çok pratik bir şekilde aktarılabiliyor.

Bard'ın kodlara dair açıklama yapabilmesi, programlamaya yeni başlayanlar için oldukça yararlı olabilir. Öte yandan yazdığınız kodlarla ilgili bir hata mesajıyla karşılaştıysanız Bard, hataları ayıklamanıza da yardımcı olacak.

Kısa sürede çok popüler olan Google Bard, kodları optimize etmenize de imkân tanıyor. Bu sayede kodları daha iyi hâle getirebileceksiniz. Bunların yanı sıra güvenlik açıklarına karşı kodları dikkatli bir şekilde test edebilirsiniz.