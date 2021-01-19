InFamous: Second Son'dan Yeni Detaylar

Aksiyon ve macera türündeki yeni InFamous oyunu olan InFamous: Second Son için yeni detaylar ortaya çıktı. İlk kez ve sadece Playstation 4 platformuna özel olarak çıkacak olan oyunun yapımcılığını Sucker Punch Productions ve Sony Computer Entertainment üstlenmekte.

InFamous: Second Son Fiyatı

InFamous: Second Son PS4 Fiyatı 144,00 TL

InFamous: Second Son Efsanevi Sürüm PS4 Fiyatı 219,00 TL

InFamous: Second Son Çıkış Tarihi

InFamous: Second Son PS4 Çıkış Tarihi 1 Nisan 2014

Hem senaryo modu olack olan InFamous: Second Son ayrıca çoklu oyuncu moduna da sahip olacak. Playstation 4 için çıkışı kesinleşen yapımın çıkış tarihi olarak ortaya bazı tarihler çıkmaya başladı bile. Oyunun çıkış tarihine dair ilk detay ortaya çıkan bir görselden ibaret. Bu görsele göre oyunun 1 Nisan 2014 tarihinde Kuzey Amerika için satışa çıkacağı açıklandı.

Şimdi ise kafaları karıştıran şeyin InFamous: Second Son’un koca bir 1 Nisan şakasından ibaret mi olacağı? Oyunun 1 Nisan’da çıkacağı ihtimalini göz önünde bulundurunca, aslında böyle düşünmemek elde değil. Bakalım resmi açıklama ne yönde olacak bekleyip göreceğiz.