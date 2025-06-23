3 Bin TL'lik "Sudan Ucuz" Telefon Tanıtıldı! Türkiye'de Kaç TL?

Sık sık bütçe dostu telefonlarla adından söz ettiren Infinix, adeta "sudan ucuz" dedirten Smart 10 Plus modelini tanıttı. Ülkemizdeki akıllı telefonların bir zamanların ev fiyatlarıyla yarıştığı günümüzde oldukça şaşırtıcı bir etikete sahip olan cihaz, buna rağmen sunduğu özelliklerle de dikkat çekmeyi başardı. İşte Infinix Smart 10 Plus özellikleri ve muhemel Türkiye fiyatı!

Infinix Smart 10 Plus Özellikleri

Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 700 nit parlaklık

6.67 inç HD+ LCD, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 700 nit parlaklık İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)

128 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir) Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, çift LED flaş, 2K video kaydı

8 MP, otomatik odaklama, çift LED flaş, 2K video kaydı Ön Kamera: 8 MP, LED flaş, 2K video kaydı

8 MP, LED flaş, 2K video kaydı Batarya: 5.000 mAh, 15W hızlı şarj

5.000 mAh, 15W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15.1 arayüzü

Android 15 tabanlı XOS 15.1 arayüzü Güvenlik: Yan parmak izi sensörü, yüz tanıma

Yan parmak izi sensörü, yüz tanıma Dayanıklılık: IP64 sertifikası (toz ve su sıçramasına dayanıklı)

IP64 sertifikası (toz ve su sıçramasına dayanıklı) Ses: Çift hoparlör, DTS + Hi-Res ses desteği

Çift hoparlör, DTS + Hi-Res ses desteği Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth, FM radyo, 3.5mm kulaklık girişi, IR blaster

Wi-Fi ac, Bluetooth, FM radyo, 3.5mm kulaklık girişi, IR blaster Boyutlar: 165.62 x 77.01 x 8.25 mm

165.62 x 77.01 x 8.25 mm Ağırlık: 187 gram

Infinix Smart 10 Plus, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 700 nit tepe parlaklık sunuyor. Modelin boyutları ise 165.62 x 77.01 x 8.25 mm iken, ağırlığı 187 gram. Unisoc T7250 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB / 8 GB RAM seçenekleriyle geliyor.

Depolama alanı içinse sadece 128 GB opsiyonu bulunuyor. Öte yandan 15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Hem ön hem arka tarafında 8 MP çözünürlüklü kameralar yer alıyor. Her iki kamerayla da 8K video kaydı alınabilir. Android 15 tabanlı XOS 15.1 üzerinde çalışan telefonda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, yüz tanıma ve IP64 sertifikası da mevcut.

Infinix Smart 10 Plus Fiyatı

Kısa süre önce Malezya'da satışa sunulan Infinix Smart 10 Plus modelinin fiyat listesi şu şekilde;

Infinix Smart 10 Plus: 4 GB RAM + 128 GB: 82 dolar

Infinix Smart 10 Plus​: 8 GB RAM + 128 GB: 94 dolar

Infinix Smart 10 Plus Fiyatı Muhtemel Türkiye Fiyatı

Kalem Tutar (₺) Oran (%) Vergisiz Fiyat 3.254,30 TL - Kültür Bakanlığı 32,50 TL %1 TRT Bandrolü 394,40 TL %12 ÖTV 1.840,60 TL %50 KDV 1.104,40 TL %20 Toplam Vergi 3.371,90 TL %103,6 Tahmini Satış Fiyatı 6.626,20 TL -

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Infinix Smart 10 Plus özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.