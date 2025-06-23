3 Bin TL'lik "Sudan Ucuz" Telefon Tanıtıldı! Türkiye'de Kaç TL?
Uygun fiyatıyla dikkat çeken Infinix Smart 10 Plus tanıtıldı. Peki yurt dışında yaklaşık 3 bin TL'ye satılan bu telefon, Türkiye'de ne kadar olacak?
Sık sık bütçe dostu telefonlarla adından söz ettiren Infinix, adeta "sudan ucuz" dedirten Smart 10 Plus modelini tanıttı. Ülkemizdeki akıllı telefonların bir zamanların ev fiyatlarıyla yarıştığı günümüzde oldukça şaşırtıcı bir etikete sahip olan cihaz, buna rağmen sunduğu özelliklerle de dikkat çekmeyi başardı. İşte Infinix Smart 10 Plus özellikleri ve muhemel Türkiye fiyatı!
Infinix Smart 10 Plus Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 700 nit parlaklık
- İşlemci: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)
- Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, çift LED flaş, 2K video kaydı
- Ön Kamera: 8 MP, LED flaş, 2K video kaydı
- Batarya: 5.000 mAh, 15W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15.1 arayüzü
- Güvenlik: Yan parmak izi sensörü, yüz tanıma
- Dayanıklılık: IP64 sertifikası (toz ve su sıçramasına dayanıklı)
- Ses: Çift hoparlör, DTS + Hi-Res ses desteği
- Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth, FM radyo, 3.5mm kulaklık girişi, IR blaster
- Boyutlar: 165.62 x 77.01 x 8.25 mm
- Ağırlık: 187 gram
Infinix Smart 10 Plus, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 700 nit tepe parlaklık sunuyor. Modelin boyutları ise 165.62 x 77.01 x 8.25 mm iken, ağırlığı 187 gram. Unisoc T7250 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB / 8 GB RAM seçenekleriyle geliyor.
Depolama alanı içinse sadece 128 GB opsiyonu bulunuyor. Öte yandan 15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Hem ön hem arka tarafında 8 MP çözünürlüklü kameralar yer alıyor. Her iki kamerayla da 8K video kaydı alınabilir. Android 15 tabanlı XOS 15.1 üzerinde çalışan telefonda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, yüz tanıma ve IP64 sertifikası da mevcut.
Infinix Smart 10 Plus Fiyatı
Kısa süre önce Malezya'da satışa sunulan Infinix Smart 10 Plus modelinin fiyat listesi şu şekilde;
- Infinix Smart 10 Plus: 4 GB RAM + 128 GB: 82 dolar
- Infinix Smart 10 Plus: 8 GB RAM + 128 GB: 94 dolar
Infinix Smart 10 Plus Fiyatı Muhtemel Türkiye Fiyatı
|Kalem
|Tutar (₺)
|Oran (%)
|Vergisiz Fiyat
|3.254,30 TL
|-
|Kültür Bakanlığı
|32,50 TL
|%1
|TRT Bandrolü
|394,40 TL
|%12
|ÖTV
|1.840,60 TL
|%50
|KDV
|1.104,40 TL
|%20
|Toplam Vergi
|3.371,90 TL
|%103,6
|Tahmini Satış Fiyatı
|6.626,20 TL
|-
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Infinix Smart 10 Plus özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.