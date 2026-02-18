Uygun Fiyatlı Android Tablet Ortaya Çıktı! Dev Bataryası Var
Infinix XPAD 30E'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu Android tablette hangi donanım yer alacak? İşte merak edilen detalar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Infinix XPAD 30E gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemcisinden alacak.
- TAblette 7000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği bulunacak.
- XPAD 30E'nin 2.394.000 Endonezya Rupisi (6.204 TL) fiyata sahip olacağı iddia edildi.
Infinix, bütçe dostu bir tablet üzerinde çalışıyor. XPAD 30E'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Tablette MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelmesi beklenen tablet ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.
Infinix XPAD 30E'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Ekran Parlaklığı: 440 nit
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Ana Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W kablolu hızlı şarj
- Yazılım: Android 15 tabanlı XOS 15
Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix XPAD 30E'nin ekranı 11 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, IPS LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 440 nit parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunacak. 3,5 mm kulaklık girişine sahip tablet ayrıca 4G LTE, Wi-Fi 5 ve Bluetooth teknolojilerini destekleyecek.
Tablet gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix XPAD'de MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Helio G99 tercih edilmişti.
XPAD 30E'de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Tablet 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Tablet ayrıca 18W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Infinix XPAD'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızının yer aldığını belirtelim.
Infinix'in bütçe dostu yeni tabletinin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. XPAD'de de aynı kamera çözünürlükleri bulunuyor. XPAD'in arka kamerası 1440p ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.
Infinix XPAD 30E'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Koyu mavi, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen Infinix XPAD 30E'nin 2.394.000 Endonezya Rupisi (6.204 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.
Infinix XPAD 30E Ne Zaman Tanıtılacak?
Infinix XPAD 30E'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tüm teknik özellikler ve fiyat etiketi belli olacak. Infinix'in bazı akıllı telefon modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla XPAD 30E'nin de Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.