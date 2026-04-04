İndirim Geldi: Yerli Otomobil Karea Fit Satış Fiyatı Ne Kadar?

Yerli mobilite girişimleri Türkiye’de artmaya devam ederken Karel Kalıp tarafından geliştirilen Karea markası Fit modeli için Nisan ayına özel kampanyasını duyurdu. Kompakt boyutları ve elektrikli altyapısıyla şehir içi kullanıma odaklanan model avantajlı fiyat ve esnek ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu. Peki yerli otomobil Karea Fit satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Karea Fit modeli 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Nisan ayına özel kampanya kapsamında peşin ödeme tercih eden kullanıcılar için 30 bin TL nakit indirim uygulanıyor. Bu kapsamda modelin lansmana özel fiyatı 719 bin TL seviyesine kadar düşüyor. Model için esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Kredi kartı, banka kredisi ve havale/EFT yöntemlerinin birlikte kullanılabildiği sistem sayesinde kişiye özel ödeme planı oluşturulabiliyor. Siparişler 50 bin TL ön ödeme ile başlatılırken kalan tutar tercih edilen ödeme modeline göre tamamlanıyor. Araç teslimatlarının ise sipariş sonrası en geç 45 gün içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

Karea Fit Teknik Özellikleri Neler?

Motor gücü : 12 kW elektrik motoru

: 12 kW elektrik motoru Batarya : 96V LFP batarya

: 96V LFP batarya Menzil : Yaklaşık 135 km

: Yaklaşık 135 km Maksimum hız : 90 km/s

: 90 km/s Uzunluk : 2631 mm

: 2631 mm Dönüş yarıçapı : 4 metre

: 4 metre Şarj süresi: %20–%80 yaklaşık 2 saat

Karea Fit şehir içi mobilite odaklı kompakt boyutlarıyla öne çıkıyor. 2 bin 631 mm uzunluğa sahip model 4 metrelik dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda kolay manevra kabiliyeti sunmayı hedefliyor. Elektrikli altyapısıyla düşük tüketim ve sessiz sürüş karakteri sunan model şehir içi kullanım için alternatif bir çözüm olarak konumlandırılıyor.

Araçta 12 kW gücünde elektrik motoru yer alıyor. 96V mimariye sahip LFP batarya ile donatılan model yaklaşık 135 kilometre menzil sunuyor. Bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa ulaşması ise yaklaşık 2 saat sürüyor. Maksimum hızın 90 km/s olarak açıklanması modelin şehir içi kullanımın yanı sıra çevre yollarında da kullanılabileceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Karea Fit, özellikle şehir içi kullanım için düşük maliyetli elektrikli alternatif arayan kullanıcıları hedefliyor. 719 bin TL seviyesindeki kampanyalı fiyatı, mikro mobilite sınıfında dikkat çekici görünüyor. Zira aracın en yakın rakiplerinden olan Reeder Reev Aura 1 milyon TL fiyat etiketine sahip. Kompakt boyutlar ve düşük tüketim değeri modelin şehir içi kullanımda öne çıkmasını sağlayabilir.

