Snapdragon İşlemcili Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! 120Hz Ekrana Sahip

HMD Crest 2 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber Crest 2 Pro'nun renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemci bulunacak.

HMD Crest 2 Pro'nun Renk Seçenekleri Neler?

HMD'nin yeni telefonu Crest 2 Pro pembe, koyu mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Modül, telefonun rengiyle aynı olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan HMD Crest'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde modül bulunuyor. Siyah renge sahip olan modül üzerinde kamera ve LED flaş mevcut. Bütçe dostu Android telefonda lacivert, pembe ve lila renk seçenekleri mevcut.

HMD Crest 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ön Kamera: 50 MP

Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 2 MP yardımcı lens

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi: Android 16

HMD Crest 2 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile için düşük ayarlarda, Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Temple Run ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunlar ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. HMD Crest'te ise Unisoc T760 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Temple Run gibi basit mobil oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor. PUBG Mobile gibi yapımların ise düşük ayarlarda oynanabildiğini belirtelim.

HMD Crest 2 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonunda 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. HMD Crest'te ise 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

HMD Crest 2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Crest 2 Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapamk gerekirse serinin önceki modeli Crest'te ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve OLED ekran yer alıyor.

HMD Crest 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Crest 2 Pro'nun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan HMD Crest, 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

HMD Crest 2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Crest 2 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Crest 2 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD Crest 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Crest için 154 dolar (6.856 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Crest 2 Pro'nun Crest'ten daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 170 dolar (7.568 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 14 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepetn dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belritelim.

Editörün Yorumu

HMD Crest 2 Pro'nun uygun fiyatlı telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefon hem şık tasarımıyla hem de özellikleriyle dikkatimi çekti. Şu anda kullandığım telefonda Super AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin keyifli olduğunu söyleyebilirim.

Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Örneğin menüler arasında gezinirken, uygulamaları açıp kapatırken veya web sayfalarında kaydırma yaparken ekrandaki geçişler çok daha akıcı oluyor. Bu arada telefondaki işlemcinin hem günlük kullanım hemde pek çok oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirteyim.