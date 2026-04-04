Xiaomi Uygun Fiyatlı 2K Oyuncu Monitörü C27Qi 2026'yı Tanıttı!

Xiaomi, oyun dünyasındaki yüksek performans beklentilerini karlışayacak yeni oyuncu monitörü G27Qi 2026 modelini duyurdu. Bu cihaz, özellikle uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Xiaomi G27Qi'nin özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Xiaomi G27Qi 2026 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : Fast IPS LCD

: Fast IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1440

: 2560 x 1440 Ekran Yenileme Hızı : 200 Hz

: 200 Hz Ekran Parlaklığı : 400 nit

: 400 nit Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Renk Desteği : 10-bit

: 10-bit Renk Gamı : sRGB %100, DCI-P3 %95

: sRGB %100, DCI-P3 %95 Bağlantı: 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x DC IN, 1 x 3.5 mm ses girişi

Xiaomi G27Qi, 27 inç büyüklüğünde, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde Fast IPS LCD bir panelle karşımıza çıkıyor. Cihaz, Fast IPS paneliyle, ekrandaki aksiyon sahnelerinde hızlı reaksiyon verebilmenizi sağlıyor. Ayrıca monitör 200 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle, özellikle PUBG, Valorant ve CS:GO gibi rekabetçi oyunlarda tepki süresinizi kısaltarak ekran bulunıklığını da ortadan kaldırıyor.

Hız ve performansın yanında cihazın renk kalitesi de üst düzeyde tutulmuş. 400 nit parlaklık değerine sahip olan G27Qi, HDR 400 desteği ile karanlık oyun sahnelerinde dahi görüşünüzü iyileştiriyor. Ayrıca monitör, sRGB renk gamının yüzde 100'ünü, DCI-P3 renk gamının ise yüzde 95'ini kapsayarak milyarlarca renk tonunu oldukça canlı bir şekilde yansıtıyor.

Xiaomi G27Qi'de oyun deneyimi artıran bir diğer önemli özellik ise AMD FreeSync Premium teknolojisi. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızı ile bilgisayarın ekran kartı arasındaki uyumu anlık olarak eşitleyerek ekran yırtılmalarının ve takılmalarının önüne geçiyor.

Kullanıcıların göz sağlını da düşünen Xiaomi, ekranda mavi ışık filtresi kullanmış. TÜV Rheinland sertifikasına sahip bu teknoloji, ekrandaki renkleri sarartmadan zararlı mavi ışığı %50 oranında engelleyerek göz yorgunluğunu ciddi bir ordan azaltıyor.

Xiaomi G27Qi 2026'nın Bağlantı Özellikleri Neler?

Xiaomi G27Qi, bağlantı portları noktasında da oldukça zengin. Cihazda, 2 adet yüksek hızlı veri aktarımı için DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.0, bir adet DC portu ve 1 adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Ayrıca monitörün ayarlarını değiştirmek için de arka kısma son derece pratik bir yön tuşu eklenmiş. Bu tuş sayesinde kullanıcılar, ekran modlarını, renk profillerini veya parlaklığıo kolayca değiştirebiliyor.

Xiaomi G27Qi 2026'nın Ergonomik Özellikleri Neler?

Monitörün fiziksel ergonomi tarafına baktığımızda, cihaz özel standı sayesinde kullanıcılara, ekranı -5 derece ile 15 derece arasında öne ve arkaya eğme imkanı sunuyor. Bu ayar, özellikle uzun süreli kullanımlarda boyun ağrılarının önüne geçiyor.

Xiaomi G27Qi 2026'nın Türkiye'ye Gelecek mi?

G27Qi şu an için yalnızca Avustralya pazarında satışa sunuldu. Xiaomi ürünün, küresel pazara ne zaman sunulacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Xioami monitörler özellikle G27Qi'nin bir önceki versiyonu halen ülkemizde aktif olarak satılıyor. Bu yüzden, cihazın yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Xiaomi G27Qi 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi G27Qi oyuncu monitörü 399 Avustralya doları (yaklaşık 275 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 12 bin 263 TL'ye tekabül ediyor. Şu an cihazın bir önceki versiyonu ülkemizde 11 bin TL'den satılıyor. G27Qi 2026 eğer ülkemizde satışa sunulursa ek vergilerle beraber 14-16 bin TL arasında satışa sunulabilir. Tabii ki değişken döviz kurları ve farklı sebeplerden dolayı, cihazın daha yüksek bir fiyat etiketiyle de satışa sunulabileceğini hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Sıkça oyun oynayan ve oyuncu monitörlerine meraklı biri olarak söylebilirim ki REDMI G27Qi 2026'nın sunduğu özellikler beni tatmin etti. Monitörün bence tek eksiği OLED panel tercih edilmemiş olması. Ancak Xiaomi'nin bu noktada, Fast IPS panel kullanıp, monitörün fiyatını ulaşılabilir tutarak daha çok kullanıcıyı hedeflendiğini düşünüyorum. Fakat bir önceki modele göre arasında gözle görülebilir bir fiyat artışı söz konusu. Ayrıca monitörün tercih edilebilirliği açısından Türkiye'de satışa sunulacağını rakam da önemli. Tabii ki daha monitörün ülkemizdeki fiyatlandırması açıklanmadığından dolayı bir şey söylemek için çok erken.