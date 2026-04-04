9020 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekranı Var

vivo T5 Pro'ya dair önemli bilgiler önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce özellikleri ve fiyatı ortaya çıkan T5 Pro, bu kez bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemci bulunuyor.

vivo T5 Pro'nun TDRA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo T5 Pro, V2568 model numarası ile beraber TDRA sertifikası aldı. Böylece bütçe dostu telefon, önemli bir aşamayı daha geride bırakmış oldu. Bu sertifika, akıllı telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor.

vivo T5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo T5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Genshin Impact'i 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer alıyor. Serinin bir önceki modeli olan vivo T4 Pro'da ise Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo T5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

T5 Pro'nun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli T4 Pro'da 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut.

T4 Pro'nun ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz birş ekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

The ultimate powerhouse.. Loading….

vivo T5 Pro coming soon.

Search now on Flipkart to know more. pic.twitter.com/ZnE3q1zzSL — vivo India (@Vivo_India) April 3, 2026

vivo T5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda 9020 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse T4 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunacak.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro'nun temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan T4 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Pro'nun satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 Pro'nun 215 dolardan daha düşük bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 571 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. T5 Pro'nun ise 9020 mAh batarya kapasitesi sayesinde tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini düşünüyorum. Böylece kullanıcıların yanında powerbank taşımasına bile gerek kalmayacak.

Yüksek yenileme hızının da çok önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. 144Hz yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark hissediliyor. Bu arada telefondaki işlemcinin de çoğu mobil oyun için yetersiz bir performans sunduğunu söyleyebilirim.