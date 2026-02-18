OPPO'nun 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! Dev Batarya ve Dahası

OPPO, Find X9s isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find X9s'in RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip akıllı telefonda yalnızca bir RAM seçeneği yer alacak. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek bulunacak.

OPPO Find X9s'te Kaç GB RAM Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s, 12 GB RAM'e sahip olacak. Akıllı telefonun depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8s'in RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Güvenlik: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

IP68/IP69 Batarya: 7.025 mAh

7.025 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X9'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 9500 tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. telefon, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

OPPO Find X9s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X8s için 4 bin 199 yuan (26 bin 613 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Find X9s'in ise 4 bin 500 yuan (28 bin 524 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani akıllı telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. OPPO Find X9 Pro Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla serinin bir diğer modeli olan Find X9s de Türkiye'ye gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.