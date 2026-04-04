Ucuz Oyun Hizmeti Duyuruldu! Büyük Mantık Hatasıyla Geliyor

Şu ana kadar pek çok abonelik tabanlı oyun hizmeti oyuncularla buluşturuldu. PlayStation Plus, Game Pass, EA Play ve daha birçok örnek verilebilir ancak bağımsız oyunlar için bir abonelik hizmeti bulunmuyordu. Şimdi ise bunların arasına indie.io tarafından hayata geçirilen Indie Pass katılacak.

Indie Pass Nasıl Bir Hizmet Sunacak?

Indie Pass, bağımsız oyunlar için abonelik tabanlı bir oyun hizmeti olarak geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek. Bilindiği üzere şu an bağımsız oyunları Steam ve Epic Games de dahil olmak üzere pek çok oyun platformu üzerinden tek tek satın alabiliyoruz. İşte bu hizmet de burada farklılaşıyor.

Yeni oyun hizmeti, her bağımsız oyun için ayrı ayrı ödeme yapmamıza gerek bırakmayacak. Daha önce eğer Game Pass ve benzeri hizmetler kullandıysanız aynı mantıkla çalışacak. Aylık belirli bir ücret karşılığında abone alacaksınız, bunun karşılığında ise size geniş bir oyun yelpazesi sunan kütüphaneye erişim sunacak. Aralarından beğendiğinizi seçip oynamaya başlayabileceksiniz.

Indie Pass Ne Zaman Erişime Açılacak?

Indie Pass, 13 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak. Gelişmelerden haberdar olmak isteyenler şu an web sitesinde e-posta adresini bırakabiliyor. Oyun hizmeti erişime açıldıktan sonra ise o kişilere e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Böylelikle Indie Pass'in sunduğu oyunları direkt oynamak mümkün hâle gelecek.

Indie Pass Aboneliği Mantıklı mı?

Indie Pass esasında büyük bir mantık hatası ile geliyor. Pek çok oyuncu, bağımsız oyunları geliştiricilere destek olmak amacıyla satın alır. Ayrıca bu oyunlar zaten çok ucuz fiyata satılıyor. Oyuncular direkt oyuna sahip olmak varken abonelik hizmetine ödeme yaptığı sürece oynayabileyeceği bir hizmete ödeme yapmak pek mantıklı görünmüyor. Üzerine biraz daha ekleme yaparak

Indie Pass'in Fiyatı Ne Kadar?

Indie Pass'in aylık abonelik ücreti 6.99 dolar olarak belirlendi. Bu da güncel kurla yaklaşık 322 TL'ye denk geliyor. Şu an AAA yani yüksek bütçeli oyunları dahi içeren Essential, Premium ve Ultimate olmak üzere üç farklı plan sunuyor. Bunlara ek olarak PC Game Pass planı da mevcut ve aylık 449 TL'ye denk geliyor. Türk oyuncular açısından Indie Pass ile arasında çok büyük fark bulunmuyor.

Türk Oyuncular, Indie Pass Aboneliği Alabilecek mi?

Indie Pass şu an Stripe ödeme yöntemini kullanıyor ancak bu hizmetin arkasındaki şirket şu an Türkiye için destek sunmuyor. Çeşitli yöntemlerle Stripe hesabına sahip olmak mümkün olsa da Indie Pass gibi bir hizmet için bu uzun ve zahmetli süreçten geçmek pek de iyi bir tercih olmayabilir ama hizmet eğer çok popüler hâle gelirse Türkiye dâhil diğer ülkelere de açılabilir.

Editörün Yorumu

Indie Pass, bana göre bir hayli gereksiz oyun hizmeti. Steam'de ara sıra indie (bağımsız) oyunlar satın alıyorum ancak bunların büyük bir kısmını neredeyse hiç oynamıyorum. Amacım geliştiriciye destek olmak ve kazandığı paralarla çok daha iyi projelerin altına imza atmasını sağlamak.

Bu hizmetle ilgili can sıkıcı nokta, geliştiricilere oyunu ne kadar süre oynadığına göre ödeme yapması. Elbette ki geliştiricilere istediği zaman ayrılma imkânı tanınıyor ama bu şartlar altında geliştiricilere pek yardımcı olmamız mümkün değil. O yüzden ileride Türkiye'ye gelse bile es geçeceğim.