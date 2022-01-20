Influencer'ların Reklamları Yapay Zeka ile Denetim Altında

Sosyal medya ile birlikte gelişen ve büyüyen ve günümüzde bir pazarlama türü olarak adlandırılan Influencing, sosyal etkiye sahip olan kişilerin ya da ünlülerin önerilerini ve ürün yerleştirmelerini içeriyor. Bu noktada, son zamanlarda oldukça fazla ilgi çeken bir reklam ve pazarlama tekniği olan influencer’lık, artık adeta bir meslek olarak görülüyor. Bu noktada, bu işi yapan ve influencer olarak adlandırılan kişilerin yaptığı reklam faaliyetleri artık yapay zeka kullanılarak denetlenecek. Bu uygulama, Reklam Konseyi toplantısının ardından “Sosyal Medya Reklamlarının Taranması Projesi” olarak hayata geçirilecek.

Sahne Reklamlar İçin Önlem!

"Dijital Dönüşüm Sürecinde Reklamlar" ana temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, reklam denetimi etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla "Sosyal Medya Reklamlarının Taranması Projesi" çalışmalarının uygulanması kararı alındı. Reklam Konseyi toplantısında ise Ticaret Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, reklamcılık sektörü üyeleri, tüketici örgütleri ve diğer paydaşlar yer aldı.

Reklamverenler Derneği (RVD) ve Dijital Pazarlama İletişim Platformu (DPİP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, yaptığı açıklamada; dijital ekosistemin inanılmaz hızla büyüdüğünü ve devamlı yeni içerik üretildiğini belirtti. Ülkemizde internet kullanımın dünya ortalamasının üzerinde olduğunun vurgusunu da yapan Yönetim Kurulu Başkanı, pandemi etkisiyle sektörün dijital mecralarda büyüdüğünü ifade etti. Reklam sektöründeki büyümenin sağlıklı ve kontrollü olmasını istediklerini söyleyen Pura, bazı taleplerini de şu şekilde dile getirdi:

"Reklam Konseyi toplantısında çapraz medya ölçümü için hızla harekete geçilmesi gerektiği, lokal yayıncıların dijitalleşme doğrultusunda altyapı yatırımı için teşviki, ajansların teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarının artırılması, sektörün büyüme hızını karşılayabilecek yetenek havuzunun oluşturulması, reklam sahteciliği konusunda alınacak önlemlerle güven ortamının sağlamlaştırılması, reklam engelleme eğiliminin azaltılması için tüm taraflarca gerekenlerin yapılması, reklam kısıtlamalarının ve bu işlerden alınan vergilerin yeniden gözden geçirilmesi konularını değerlendirerek, sektörün geleceğine dair sağlam bir temel atma töreni yaptık."

Amaç Influencer’ların Daha Bilinçli ve Bilgili Olması

Reklam Konseyi toplantısında, geniş bir kitle tarafından hızla benimsenin ve dolayısıyla oldukça büyük bir ivme ile pazarlama dünyasına giren influencer’ların bilinçlenmesi ve bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizildi. Bu noktada Pura, Konseyde görüşülen Sosyal Medya Reklamların Taranması Projesi'ne ilişkin de şunları dedi:

"Reklamverenler Derneği, Reklam Özdenetim Kurulu ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu iş birliği çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sosyal Medya Etkileyicileri Hakkındaki Kılavuz sonrası, bu alanda yapılan iletişim faaliyetlerinin denetlenmesi ve 'influencer'ların doğru yönde bilgilendirilmesi gerektiğini gözlemledik. Bu yeni çalışmayla influencer reklam çalışmaları yapay zeka kullanılarak taranacak, başta yasal düzenlemeler olmak üzere öz denetim esaslarına uygunluk hızlı ve kolay biçimde takip edilecek, yanıltıcılıkla ilgili gerekli aksiyonlar zamanında alınacak ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek. Denetimsiz ve giderek büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız bu sistemin, hem 'influencer'ın kendisi için hem de sosyal medyada aktif iletişim çalışmaları yapan reklam verenler dahil herkese faydasının olacağını düşünüyoruz. Aslında 'organize reklam veren' adını verdiğimiz büyük markalar influencer ortaklı çalışmalarında oldukça özenli fakat orta ve küçük ölçekli markaların hatalı ve yanlış yönlendirici uygulamaları var. Dolayısıyla bilinçlendirilmeleri gerekiyor ki bir sürü ceza ödemekten de kurtulsunlar."

Son olarak, projenin yakın zamanda karara varılmasını ve pilot çalışmaların başlatılmasını umduğunu belirten Ahmet Pura, yeni bir yazılım konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.