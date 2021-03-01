İnsan Bağırsağında Kaç Tane Virüs Türü Olduğu Açıklandı

İnsan bağırsağında kaç tane virüs türü var? Bilim insanları tarafından yapılan açıklama ile birlikte insan bağırsağında bulunan virüs türü sayısı duyuruldu.

İnsan Bağırsağında Kaç Tane Virüs Türü Var?

Bilim adamları tarafından derlenen yeni bir veritabanı projesi, insan bağırsağında yaşayan 140.000'den fazla viral türü belirledi. Bu virüslerin yarısından fazlasının daha önce bilim tarafından bilinmediği aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

Yeni keşfedilen on binlerce virüs kulağa endişe verici bir gelişme gibi geliyor. Ancak araştırmacılar, insan bağırsağındaki bu virüslerin gerçekte neyi temsil ettiğini yanlış yorumlamamalıyız diyor.

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Biyoinformatik Enstitüsü (EMBL-EBI) ve Wellcome Sanger Enstitüsü'nden biyokimyacı Alexandre Almeida, "Tüm virüslerin zararlı olmadığını, ancak bağırsak ekosisteminin ayrılmaz bir bileşenini temsil ettiğini hatırlamak önemlidir." açıklamasını yaptı.

Sciencealert.com'un aktardığı habere göre, Gut Phage Veritabanı (GPD) adı verilen yeni virüs kataloğu, 28.000'den fazla bireysel metagenomun 28 ülkeden toplanan bağırsak mikrobiyom örneklerinin DNA dizilişinin halka açık kayıtları ve kültürlenmiş bağırsak bakterilerinin yaklaşık 2.900 referans genomunun analiz edilmesiyle derlendi.

Sonuçlar, insan bağırsağında bulunan ve bakteriyofaj olarak bilinen arke olarak adlandırılan tek hücreli organizmalara ek olarak bakterileri enfekte eden spesifik bir virüs türü oluşturan 142.809 viral türü ortaya çıkardı. Bakteriyofajların hem bakterileri hem de insan bağırsağının sağlığını düzenleyen önemli bir rol oynadığı düşünülmekte.

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Koronavirüs salgını da bir yandan dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.