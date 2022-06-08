Instagram Artık Profilinize Gönderi Sabitlemenize İzin Veriyor

Instagram bugün, kullanıcıların fotoğraflar veya Reels de dâhil olmak üzere en fazla üç gönderiyi profilin en başına sabitleme özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirket, yeni özelliğin içerik oluşturuculara profillerinde kendilerini ifade etmeleri için daha fazla esneklik sağlayacağını söylüyor. Gönderileri sabitleme özelliği, bugünden itibaren küresel olarak tüm kullanıcılara sunuluyor.

Belirli bir fotoğrafa veya Reels'e gidip, sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayıp "Profiline tuttur"u seçerek bir gönderiyi sabitleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda gönderi profilinizin en üstünde görünecektir. Instagram başkanı Adam Mosseri, yeni özellik hakkında sosyal kanallarında yayınlanan bir videoda "Profiliniz sizin alanınız, bu yüzden bu deneyim üzerinde size kontrol sağlamanın daha fazla yolunu arıyoruz." dedi.

Profilinize belirli bir gönderiyi sabitleme özelliği, fotoğraflarınızda daha aşağılarda kalmış olabilecek favori gönderilerinizi vurgulamak istiyorsanız oldukça hoş ve yararlı bir özellik. Bu özellik, sık sık gönderi paylaşan ancak belirli bir gönderiyi öne çıkarmak isteyen içerik oluşturucular için de faydalı olabilir. Şu ana dek kullanıcıların hikâyeleri profillerine sabitleme seçeneği vardı ve bu yeni özellikle birlikte bu özellik gönderilere genişletiliyor.

Instagram Kullanıcılara Daha Fazla Özgürlük Tanımak İstiyor

Önceden bir hikâyedeki bir gönderiyi vurgulayıp ardından o hikâyeyi profilinize sabitleyebilmenize rağmen, bu yeni özellik bu süreci çok daha kolay hâle getiriyor. Yeni özelliğin Twitter'ın "Profiline sabitle" özelliğine ve TikTok'un "Sabitlenmiş videolar" seçeneğine benzer şekilde çalıştığını ve her ikisinin de içeriği profilinizin en üstüne sabitlemenizi sağladığını belirtmekte fayda var.

Bugünkü duyuru, Meta'nın yakın zamanda Reels için hem Facebook hem de Instagram'da çeşitli özellikler başlatmasıyla geldi. En önemlisi, Facebook Reels'inde bir Ses Senkronizasyonu özelliği kullanıma sunuldu ve önceki 60 saniye sınırından 90 saniyeye kadar daha uzun Instagram Reels desteği eklendi. Şirket ayrıca Reels'i daha ilgi çekici hâle getirmek için birkaç yaratıcı araç, ses aracı, şablon ve diğer seçenekleri tanıttı.

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