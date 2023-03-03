Instagram Yeni Yaş Doğrulama Özelliği Kullanıma Açıldı: Gençlerin Güvenliği Artıyor!
Instagram bir süredir test ettiği yaş doğrulama özelliğini kullanıma açtı. Gençlerin güvenliği ve gizliliğini artıracak özelliğe dair tüm detaylar haberimizde!
Instagram'ın bir süre önce yaş doğrulama için yeni bir çalışma üzerinde olduğundan haberdardık. 2021 yılında başlayan doğum tarihini belirtme zorunluluğunun yanı sıra yeni bir doğrulama sistemi geliyor.
Gençlere yönelik gizlilik ve güvenlik özelliklerini artıran Instagram, kullanıcıların kendi yaşlarına uygun bir deneyim yaşaması bu şekilde sağlanıyor. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede 18 yaş altındaki gençlere yönelik yeni bir doğrulama sistemi dün kullanılmaya başlandı.
Instagram'dan Güvenlik Adına Yeni Özellik
18 yaş altından, üstüne değişkenlik yapılmak istendiği zaman iki farklı yaş doğrulama seçeneği sunuluyor. Bunlardan birisi resmi kimlik kartını yüklemek, diğeri ise yüzün göründüğü bir video çekerek doğrulama yapmak. Video, yaş belirleme teknolojisi kullanarak doğrulama değerlendirmesi yapacak.
Age Check Verification Scheme (Yaş Kontrolü Sertifikasyon Programı) adlı yöntem, onaylı yaş doğrulama şirketi Yoti ile çalışıyor. Videolu doğrulamalarda gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak video Yoti ile paylaşılıyor. Şirketin teknolojisi ile kullanıcının yüz hatlarından yola çıkılarak yaş tahmini yapılıyor ve sonuç Instagram ile paylaşılıyor.
Yoti'nin teknolojisinde yüz tanıma özelliği bulunmuyor. Sadece kişiyi tanımadan ve tanımlamadan tahmini bir yaş belirliyor. Yaş tahmini sunulduktan sonra gönderilen video Instagram ve Yoti tarafından kalıcı olarak siliniyor.
Özelliğin Test Sürecinde Görülen Etkileri
- Instagram'da yaşını 18 yaş altından üstüne çıkarmak isteyenlerin yaş doğrulama sürecini tamamlama oranı 4 kart arttı. Yaş doğrulama sayesinde Instagram'da yaşa uygun deneyim erişimi sağlandı.
- Instagram'da 18 yaş üstü olacak şekilde değişiklik yapmak isteyen 18 yaş altı gençlerin %96'sının bu işlemi yapabilmesi engellendi.
- İki yaş doğrulama seçeneği sunulan insanların %81'i tarafından yaş doğrulama için Yoti'nin video seçeneği tercih edildi.
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