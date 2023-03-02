Snapchat'ten Gençleri Sevindirecek Yeni Özellik!

Her 24 saatte bir arkadaşınıza snap gönderdiğiniz Snap Streak'leri korumak pek çok Snapchat kullanıcısı için gerçekten önemli. Snap kullanıcılarının bu durumu önemsediğini fark eden şirket, kullanıcıların artık Snap Streak'lerini duraklatmalarına izin veriyor, böylece bir süre uygulamaya erişmemeye karar verdiklerinde Streak'lerini koruyamama konusunda endişelenmelerine gerek kalmıyor.

Snapchat, test aşamasında kullanıcıların yalnızca bir Streak'i ücretsiz olarak duraklatmasına izin verecek.

Snap Streak'leri Nasıl Durdurulacak?

Şirketten yapılan açıklamada, "Snap Streak'in kaybolması arkadaşlığınızın bittiği anlamına gelmez, bu nedenle bugünden itibaren, kıvılcımı yeniden ateşlemenizi ve tek bir dokunuşla bir Streak'i ücretsiz olarak geri getirmenizi sağlamak için test ettiğimiz yeni bir özellikle ara vermeyi kolaylaştırıyoruz." denildi.

Şirket, kullanıcıların "doğrudan uygulamadan daha fazla Streak geri yükleme ekleme seçeneğine" sahip olacağını ve ABD'de duraklama başına 0,99 dolara mal olacağını söyledi. Snap ayrıca yakında Snapchat+ kullanıcılarına streak dondurma özelliğini de sunacağını belirtti. Yani esasen, insanlar streak'lerini durdurmak ve sürdürmek için her iki şekilde de ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

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