Intel'in Yeni Ekran Kartı ile Kripto Madencilik Yapılamayacak

Intel'in Arc Alchemist ekran kartlarının sürücüleri, görünüşe göre kripto para birimi madenciliği için gereksinimleri desteklemiyor. Tom's Hardware tarafından bildirildiği üzere, sistemlerini masaüstü bilgisayarlar için Intel'in Arc A380 ile donatan herkes, görünüşe göre kripto madenciliği yapamayacak.

YouTuber DJ Mines, "Intel'in yeni ekran kartının harika çalıştığını ancak ne yazık ki henüz Intel ekran kartlarını destekleyen hiçbir madencilik programı bulunmadığını" söyledi. DJ Mines, NiceHashMining, trex miner, lolminer ve teamreeminer dâhil olmak üzere çeşitli kripto programlarını denedikten sonra bile ekran kartını madenciliğe başlatamadı.

Intel'in Ekran Kartının Madencilik İçin Geliştirilmediği İddia Ediliyor

Yine de ne olursa olsun kripto para piyasasının mevcut durumu göz önüne alındığında bunun çok da büyük bir önemi yok. Bitcoin ve Ethereum'un değeri 2022 boyunca inanılmaz bir şekilde düştü. Bu da ekran kartlarının piyasalarının normal seyrine dönmesini sağladı.

Gelecekte Intel'in ekran kartı için madencilik imkânları sağlansa bile Tom's Hardware, Intel'in Arc A380 ekran kartının oyuncular veya madenciler düşünülerek tasarlanmış bir kart olmadığına dikkat çekiyor.

Şimdilik kartla ilgili daha fazla detaya bilgiye sahip değiliz ancak ilerleyen süreçte Intel'in yeni ekran kartının gündemi meşgul edeceği aşikâr.