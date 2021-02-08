Emsal Karar: İnternet Aboneliği İptalinde Cayma Bedeli İade Edildi

Tüketici Hakem Heyeti tarafından emsal oluşturacak karar verildi. Konya'da ikamet edilen Onur K. isimli vatandaş kullandığı internetin hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettirdi ve 1.200 TL cayma bedeli ile karşılaştı.

İnternet Aboneliği İptalinde Cayma Bedeli İptal Edildi

1.200 TL'lik cayma bedelini ödeyen Onur K. daha sonra Avukatı ile birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı ve ödediği bedelin iade edilmesi için işlemleri başlattı. Tüketici Hakem Heyeti de kararını verdi ve Onur K.'nın ödediği cayma bedelinin firma tarafından iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Onur K. yaptığı açıklamada "İnternet hızı taahhüt edilenden az olduğundan iptal ettirmek için benden 1200 TL abonelik cayma bedeli aldılar. Başvurduğum Tüketici Hakem Heyeti de paranın iade edilmesine karar verdi" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Onur. K. internet sağlayıcısı ile bir abonelik sözleşmesi yaptığığ ancak aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar olduğunu belirtti. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradığını söyleyen Onur K., "Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL'lik paketi 150 TL'ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2'nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim." açıklamasını yaptı.

Müşteri Onur K. açıklamasının devamında şunları söyledi:

"İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik.

Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu.

Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın."

Bu tür sorunlar yaşayan ve cayma bedeli ile karşılayanların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak hakkını aramasında fayda var.

Ülkemizde internet altyapısı nedeniyle pek çok sorun yaşanıyor. Bağlantı kopması, düşük hız gibi sorunlar kullanıcıları tabiri caizse çileden çıkarıyor. Ülkemizde Fiber internet için çalışmalar sürdürülüyor ancak fiber internet altyapısı henüz tam olarak yaygın değil. Umarım en kısa sürede daha yüksek internet hızlarına kavuşuruz.

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