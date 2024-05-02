Yapay Zeka Pinterest'i de Ele Geçirmiş Durumda: Yapay Zeka Destekli Kolajlar Oldukça Popüler!

2022 yazında Pinterest, kullanıcıların Pinterest'in web sitesinden elde edilen fotoğraf ve görüntülerden kolajlar oluşturmasına olanak tanıyan bir iOS uygulaması olan Shuffles'ı tanıtmıştı. Uygulama Z kuşağı arasında hızla popülerlik kazandı ve Pinterest'in ana platformuna entegre edildi. Şirket, yapay zekâ destekli bu kolajların geleneksel Pin'lerine kıyasla üç kat daha fazla etkileşim yarattığını bildiriyor.

Kolaj özelliği, kullanıcıların Pinterest, web ve kendi kamera fotoğraflarından içerikleri birleştirerek benzersiz stil, ilgi alanları veya tema ifadeleri oluşturmalarına olanak tanıyor. Başlangıçta, kullanıcılar Shuffles'ı ruh h3ali panoları veya kolajlar oluşturmak için kullandılar ve bunları genellikle müzikle TikTok'ta paylaştılar.

Şimdi ise kullanıcılar daha fazla konularda kolajlar oluşturuyor, ev dekorasyonu fikirlerini, modayı, cilt bakımını veya denemek istedikleri makyaj ürünlerini sergiliyorlar.

Yapay Zeka Destekli Kolajlar, Geleneksel Pin'lerden Daha Popüler

Kolaj oluşturmak, Pinleri bir panoya kaydetmekten daha fazla uğraş gerektirse de Pinterest bu özelliğin kullanımında önemli bir artış olduğunu belirtti. CEO Bill Ready, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı kazanç çağrısında, kullanıcıların kolaj Pinleri kaydetme olasılığının geleneksel Pinlere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu ve bu kolajların önemli bir kısmının tıklanabilir ürünler içerdiğini söyledi.

Pinterest'in son kazanç raporu, büyük ölçüde Z kuşağı kullanıcı tabanının büyümesi ve marka reklamcılığındaki canlanma nedeniyle beklentileri aştı. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artışla 740 milyon dolar gelir elde etti. Bu, 2021'den bu yana Pinterest için en hızlı gelir artışı olarak kayıtlara geçti.

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