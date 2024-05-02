Tesla'daki İşten Çıkarmalar Stajyerleri de Vurdu: Öğrenciler Perişan Halde!

Elon Musk bu hafta başında Tesla'nın personel sayısını azaltma konusunda ciddi olduğunu gösterdi ve birçok departmandan çalışanları işten çıkardı. Şimdi ise Tesla'nın yaz stajyerleri benzer bir durumla karşı karşıya gibi görünüyor.

İlk olarak Çarşamba günü Bloomberg tarafından bildirilen üniversite öğrencileri, Musk'ın maliyet düşürme çabaları nedeniyle yaza bu denli yaklaşılmışken staj programlarından oldular.

Öğrenciler Yaşananları LinkedIn'de Paylaştı

LinkedIn'de "Bu yaz artık Tesla'da staj yapamayacağım," diyen Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi öğrencisi, bir ay kadar önce Tesla'dan teklif aldığını paylaşmıştı. Öğrenci olanları "İki dakikadan kısa süren tek bir telefon görüşmesinin ardından, bu yaz için tüm planım sanki hiç var olmamış gibi yok oldu." sözleriyle aktardı.

Bu ve benzeri birçok LinkedIn gönderisi Tesla'nın maliyet düşürme çabalarının stajyerlere de ne denli zarar verdiğini gösteriyor. Tesla'nın yaz stajyer programının sadece birkaç hafta içinde başlaması gerekiyordu çünkü birçok öğrenci ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerde final sınavlarını tamamlamıştı.

Dahası yaz staj programları iptal edilen öğrenciler, Tesla'da yaz aylarında çalışmak için çoktan kalacak yer ayarladıklarını, uçuş rezervasyonu yaptıklarını ve diğer teklifleri geri çevirdiklerini söylüyorlar. Tesla normalde her yaz ortalama 3.000 kadar öğrenciye yaz stajı sağlıyordu ve bu da ortalama 3.000 kadar öğrencinin bu durumdan muzdarip olduğunu gösteriyor.

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